EUR/CHF : Le franc suisse continue à se renforcer après la publication de l’indice KOF

L’indicateur avancé KOF suggère un rebond de l’activité manufacturière

La tendance et le momentum restent baissiers sur l’ EUR/CHF

Les perspectives de l’ euro sont baissières jusqu’à 1,0623 franc

Le baromètre conjoncturel KOF, considéré comme un indicateur avancé de l’économie suisse, a grimpé en janvier, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2018. Il est passé de 96,2 en décembre à 100,1 en janvier, ce qui est bien supérieur aux attentes du marché à 97,0.

Ce rebond d’optimisme s’explique par des indications sur l’industrie manufacturière plus aussi défavorable qu'auparavant et des perspectives pour les autres services en amélioration.

La demande étrangère, les activités d'hébergement et de restauration, les services financiers et d'assurance et de la construction sont également devenus un peu plus optimistes. En revanche, les perspectives sur la consommation privée sont restées pratiquement inchangées.

Indicateur KOF et PMI manufacturier :

Ce bond de l’indice KOF suggère une hausse de l’indicateur PMI manufacturier suisse en janvier et est donc un facteur positif pour l’économie suisse. Cette très bonne publication permet au franc suisse de surperformer les majeures ce matin. Le franc gagne 0,11% face à l’euro et 0,18% face au dollar à 10h26.

La tendance et le momentum restent baissiers sur l’EUR/CHF

Techniquement, l’EUR/CHF colle la borne basse de son biseau descendant, ce qui indique que le momentum baissier est très important. Par ailleurs, l’indicateur RSI est survendu depuis plusieurs séances et sa moyenne mobile à 9 périodes également. Il n’est donc pas le moment de spéculer sur un renversement haussier.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisésur TradingView :

Les perspectives de l’euro sont baissières jusqu’à 1,0623 franc

Cependant, le taux de change s’approche de son plus bas de 2016 et 2017 à 1,06231, ce qui n’incite pas à passer à la vente maintenant. L’idéal était lorsque l’EUR/CHF sortait par le bas de son range à 1,0811 au début de l’année.

Avec la configuration actuelle, il sera donc préférable de rester à l’écart pour ceux n’étant pas positionné sur le marché. Les vendeurs devront faire attention au support à 1,06231, car un renversement haussier n’est pas à exclure.

Les perspectives deviendraient haussières si l’EUR/CHF réussissait à sortir par le haut de ses bandes de Bollinger. Le premier objectif sera la résistance à 1,0811.

