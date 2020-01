USD/JPY : Le cours pourrait donner un signal haussier pour les actions

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

L’importance de l’ USD/JPY en tant que baromètre des marché s

Un rebond de l’ USD JPY serait bullish pour les actions

L’USD/JPY consolide, mais les signaux haussiers ne sont pas suffisants

Le cours de l’USD/JPY est particulièrement surveillé par les investisseurs, car il représente un bon baromètre de la psychologique du marché. Les deux devises sont considérées comme des devises refuges, mais le yen a très souvent tendance à surperformer le dollar lorsque le marché est en panique.

Une superposition des actifs refuges à savoir l’USD/JPY, l’or et le 10 ans US permet d’aboutir facilement à cette conclusion. Lorsque le marché est averse au risque, l’USD/JPY baisse (le yen surperforme le dollar), les obligations sont achetées (baisse des rendements) et l’or monte.

Graphique 4 heures de l’USD/JPY, de l’or (jaune), du rendement du 10 ans US (vert) et du S&P 500 (bleu) réalisésur TradingView :

A l’inverse, le S&P 500 est souvent en danger dans ces périodes. Il ne chute pas forcément, mais dans le meilleur des cas, les hausses sont extrêmement limitées. Dans le pire, le S&P 500 chute avec l’USD/JPY.

Le but d’analyser l’USD/JPY n’est donc pas seulement de tenter d’anticiper le prochain mouvement du taux de change, mais également des marchés actions. Des signaux haussiers du cours de l’USD/JPY permettent d’être optimiste sur les marchés actions. Aux

L’USD/JPY consolide, mais les signaux haussiers ne sont pas suffisants

Graphique 4 heures de l’USD/JPY réalisésur TradingView :

Pour le moment, l’USD/JPY semble consolider après avoir corrigé 62% de sa hausse de la première quinzaine de janvier.

La zone de retracement entre les ratios de 38,2% et 61,8% de Fibonacci est la zone théorique dans laquelle il y a le plus de chances de rebond. C’est donc une zone où les acheteurs pourraient se manifester.

La divergence haussière du RSI permet également d’être optimiste, mais n’est pas un signal haussier suffisant pour passer à l’achat. Le prix peut continuer à reculer et le RSI rebondit pendant longtemps avant un rebond du prix. Un franchissement de 50 du RSI sur l’unité de temps 4 heures permettra de renforcer le signal haussier de la divergence mais ne sera toujours pas un signal suffisant pour entreprendre une stratégie d’achat.

Le plus important est le prix. Nous devons donc attendre une confirmation des signaux haussiers du RSI par le prix. Les bandes de Bollinger nous serons utiles pour donner le signal d’achat. Une clôture au-dessus de la bande supérieure permettra de tenter une stratégie d’achat jusqu’au plus haut du mois à 110,30 et nous suggèrera de passer à l’achat sur les indices boursiers. En attendant, le risque de nouvelle baisse reste dominant.

