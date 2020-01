AUD/USD : les incendies en Australie et le coronavirus en Chine font le malheur du dollar australien

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD :

Les techniciens et fondamentalistes ont de quoi complexer. Le dollar australien connaît un début d’année extraordinaire… rythmée par des évènements totalement inattendus : les incendies sans précédent en Australie et l’épidémie de coronavirus en Chine.

Non les publications depuis le début de l’année n’ont rien à voir avec le recul du dollar australien. Mais ces incidents imprévisibles devraient toutefois peser sur la croissance de l’Australie et des autres pays de la région Asie-Pacifique au premier trimestre.

L’AUD/USD est donc sortie par le bas de son canal haussier de moyen terme la semaine dernière en raison des inquiétudes des investisseurs de l’impact du coronavirus sur l’économie chinoise. Après plus de 2000 cas confirmés et 81 victimes, la Chine a pris des décisions pour tenter de stopper la propagation du virus. Les régions de Zhejiang et Shanghai, qui représentent 10% du PIB Chinois, ont interdit les entreprises à rouvriravant le 9 février tandis que le gouvernement de Hong Kong a demandé à tous les employés de travailler de chez eux jusqu'à la semaineprochaine. Enfin, 17 régions chinoises ont ordonné aux promoteurs immobiliers de fermer leurs bureaux de vente.

L’Australie est directement concernée par la situation chinoise, car l’Empire du Milieu est le premier client de l’Australie. Un ralentissement de l’économie chinoise est synonyme de baisse des exportations australiennes…

L’AUD/USD chue depuis le début de l’année à cause de ces deux évènements. Le dollar australien se traite à son niveau le plus bas depuis la mi-octobre face au billet vert alors qu’il évoluait à son niveau le plus haut depuis juillet il y a encore un mois…

Graphique journalier de l’AUD/USD réalisésur TradingView :

Les perspectives sont baissières jusqu’au plus bas de 2019

Sur le plan de l’analyse technique, l’AUD/USD est sorti par le bas de son canal haussier dans lequel il évoluait depuis début octobre, donnant ainsi des perspectives baissières jusqu’à son plus bas de l’année dernière à 0,6677.

Ces perspectives baissières sont renforcées par la figure de retournement en tête et épaules, validée la semaine dernière, qui donne un objectif théorique à 0,6677.

Malgré ces perspectives baissières, il me semble trop tard pour passer à la vente. Il était possible lorsque l’AUD/USD clôturait sous son canal haussier vendredi, mais il n’est plus intéressant d’un point de vue ratio risque/rendement au prix actuel.

Le cours pourrait encore perdre une centaine de pips pour rejoindre 0,6677 comme il pourrait rebondir de 100 voire plus. En réalité, le ratio risque/rendement commence à tourner en faveur des bullish à mesure que le cours se rapproche de son plus bas de l’année dernière.

Un retour au plus bas de 2019 serait un niveau de prix extrêmement intéressant, car les perspectives haussières seraient jusqu’au plus haut du début d’année vers 0,70 alors que le risque pourrait être limité à une cinquantaine voire une centaine de pips, car la stratégie serait invalidée en cas d’enfoncement du support.

En effet, il n’y a pas de raison d’anticiper une baisse de l’AUD/USD sous ce seuil pour le moment à part si les feux de forêts en Australie et l’épidémie de coronavirus deviennent incontrôlables et encore plus ravageurs.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

