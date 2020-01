USD/JPY : Les actifs refuges rebondissent sur fond d’inquiétudes face à l’épidémie du coronavirus

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY:

Les investisseurs craignent un impact économique de l’épidémie du coronavirus

L’ USD/JPY pourrait revenir à son plus bas du mois à court terme

L’évolution des marchés dépendra de la contagion

Les investisseurs retournent de plus en plus sur les actifs refuges depuis la semaine dernière sur fond d’inquiétudes croissantes face à l’épidémie du coronavirus. Les investisseurs craignent que l’épidémie du virus impacte l’économie mondiale alors que les chinois commencent à célébrer le Nouvel an lunaire.

Afin de limiter l’épidémie, le gouvernement chinois a décidé de mettre en quarantaine plusieurs villes importantes de Chine. Conséquence, le transport a déjà chuté de 28,8% par rapport à l'année dernière pendant le premier jour du Nouvel an lunaire, ce qui renforce les craintes d’un nouveau ralentissement de l’économie.

Dans cet environnement jugé risqué par les investisseurs, le yen surperforme les majeures. La devise nippone évolue à un plus haut de près de 3 semaines face au dollar et de plus de deux mois face à la monnaie unique (alors qu’il se traitait à un plus bas de 7 mois il y a encore quelques jours).

Techniquement, l’USD/JPY a réintégré son canal baissier de long terme la semaine dernière. Une baisse jusqu’au plus bas du mois à 107,88 me semble possible à court terme.

Graphique 4 heures de l’USD/JPY réalisésur TradingView :

L’évolution des marchés dépendra de la contagion

Les métaux précieux et les obligations sont également appréciés dans ce contexte. Le rendement du 10 ans américain perd 20 points de base en une semaine et l’or est en hausse d’un petit pourcent.

Les actifs refuges devraient continuer à être privilégiée par les investisseurs tant que l’épidémie se repend exponentiellement. Vendredi, il y avait encore moins de 1000 cas identifiés. Ce matin, c’était plus de 2500 cas qui étaient identifiés en Chine.

