EUR/USD : Une semaine chargée attend les investisseurs

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ euro sous pression à cause des bonnes statistiques américaines et de l’aversion au risque

Beaucoup de publications macros attendues cette semaine

Le risque baissier diminue – l’ EUR/USD pourrait rebondir

L’euro sous pression à cause des bonnes statistiques américaines et de l’aversion au risque

La baisse de l’EUR/USD ne s’arrête pas. Sous pression à cause des bonnes statistiques macroéconomiques américaines et le retour de l’aversion au risque en raison de l’épidémie du coronavirus, l’euro pourrait revenir à 1,10$ au cours des prochaines heures.

L’épidémie devrait continuer à être le principal driver du marché à court terme, car c’est le facteur qui pourrait le plus affecter l’économie chinoise (et donc mondiale). Le transport en Chine était déjà en baisse de 28% sur une année samedi au premier jour du Nouvel an lunaire.

Beaucoup de publications macros attendues cette semaine

Outre le coronavirus, beaucoup de statistiques macroéconomiques attendront les investisseurs cette semaine.

En zone euro, les trois plus importants indicateurs macros à savoir l’inflation (IPC), le taux de chômage et le PIB seront publiés cette semaine. Ces indicateurs seront accompagnés par la confiance des consommateurs et les ventes au détail en Allemagne.

Outre-Atlantique, l’attention sera portée sur les ventes de logements neufs, les prix des logements, la confiance des consommateurs, le PIB et l’indice PCE core.

En plus de ces nombreuses publications, le Fed et la Banque d’Angleterre seront à l’agenda. Rien de nouveau n’est attendu du côté de la réserve fédérale (88% de probabilité de statu quo), mais ce n’est pas le cas pour la Banque d’Angleterre.

Actuellement, il y a près de 60% de probabilité de baisse des taux de la BoE, mais celle-ci change entre 50 et 60% depuis plusieurs jours. Le marché est donc encore indécis et ne sait pas vraiment ce que la banque centrale va annoncer, ce qui devrait provoquer de la volatilité sur les marchés lors de la décision jeudi.

Le risque baissier diminue – l’EUR/USD pourrait rebondir

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les tentations de passer à l’achat sur l’EUR/USD sont nombreuses.

L’euro est revenu en bas de son canal baissier dans lequel il évolue depuis le début de l’année face au dollar. De plus, l’indicateur RSI diverge à la hausse sur les unités de temps intra-journalières…

Toutefois, au vu du puissant momentum baissier à court terme (RSI à 36 sur l’UT journalière), il sera préférable d’attendre un signal haussier du prix pour passer à l’achat. L’euro pourrait continuer à glisser jusqu’à 1,10 avant de rebondir.

Pour cela, les bandes de Bollinger permettront de filtrer une partie des signaux haussiers du RSI. Une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger après un « squeeze » (resserrement des bandes) serait un signal haussier suggérant un renversement de la tendance. Les perspectives seraient alors bullish jusqu’en haut du canal.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE