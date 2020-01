Prévision EUR/CHF : L’euro poursuit sa dégringolade face au franc

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ euro est ancré dans une dynamique baissière

Les négociations commerciales UE/US et UE/Royaume-Uni au centre des attentions

Un changement dans la politique fiscale européenne pourrait satisfaire l’euro

L’euro est ancré dans une dynamique baissière

L’euro n’en finit plus de reculer face au franc. Les statistiques mitigés en zone euro et les solides chiffres américains font pression sur la demande de la monnaie unique. L’EUR/CHF évolue à son niveau le plus bas depuis début avril et son RSI est à un niveau extrêmement bas, ce qui témoigne d’une importante pression vendeuse.

Avec cette dynamique baissière, le plus bas de 2016 à 1,0623 devrait être rapidement atteint, d’autant plus qu’il n’y a aucun signe de rebond à l’horizon selon l’analyse technique. Le momentum ne rebondit pas, le prix baisse et la volatilité augmente (bandes de Bollinger qui s’écartent).

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisésur TradingView :

Les négociations commerciales UE/US et UE/Royaume-Uni au centre des attentions

Les prochaines publications européennes et les nouvelles géopolitiques seront déterminantes pour l’EUR/CHF. Une guerre commerciale entre l’UE et les Etats-Unis et un Brexit sans accord commercial serait le pire scénario pour le taux de change. Un retour 1,0300 serait à prévoir sur le long terme.

Au contraire, un accord commercial entre les Etats-Unis et l’UE ainsi qu’entre le Royaume-Uni et l’UE serait un scénario bénéfique pour la monnaie unique car il permettrait de lever beaucoup de doutes, ce qui serait favorable à l’investissement et donc l’économie européenne.

Un changement dans la politique fiscale européenne pourrait satisfaire l’euro

La politique fiscale européenne sera également un grand enjeu pour la monnaie unique en 2020. La BCE de Christine Lagarde a une nouvelle fois appelé les pays membres de la zone euro d’augmenter leurs déficits pour soutenir l’investissement. L’Allemagne et les Pays-Bas sont concrètement visés, mais l’Allemagne de Merkel ne prévoit pas une politique de relance. Les Pays-Bas sont plutôt favorables mais ce seuil (petit) pays ne suffira pas à renverser la tendance.

En attendant des nouvelles sur les négociations commerciales et la politique fiscale de la zone euro, les statistiques européennes devraient continuer de driver la paire.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE