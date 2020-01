USD/CAD : le dollar canadien chute après la rhétorique dovish de la Banque du Canada

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : -0,25 % CAC 40 : -0,29 % Dow Jones : -0,38 % Dax 30 : -0,46 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/bsTbaR6bru

#BCE #Lagarde Je suis préoccupée (concerned) par les taux bas Je préfèrerais une croissance et des taux plus élevés

#BCE #Lagarde Si nous pensons qu'il y a un décalage entre les données économiques et la perception, nous devons transmettre ça (to pass on) à Eurostat