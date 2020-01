USD/CHF : Un retour à la parité se profile

Points-clés de l’article sur l’USD/CHF :

L’indicateur RSI de l’ USD CHF rebondit

Des nouveaux signaux bullish nécessaires pour entreprendre une stratégie acheteuse

L’indicateur RSI de l’USD/CHF rebondit

Après avoir reculé à un plus bas d’un an en janvier, un rebond de l’USD/CHF semble se profiler. Le dollar est soutenu par des chiffres économiques solides depuis le début du mois (mises en chantier, indice manufacturier Fed de Philadelphie), ce qui lui permet de ralentir sa baisse du mois de décembre.

Techniquement, la configuration tourne de plus en plus en faveur d’un rebond à mesure que l’indicateur de momentum RSI rebondit. Actuellement toujours en territoire « bearish » (< 50), le RSI semble débuter une tendance haussière en inscrivant des creux et des sommets de plus en plus hauts formant ainsi une divergence haussière face au prix.

Graphiquesjournalier et 4 heures de l’USD/CHF réalisés sur TradingView :

Des nouveaux signaux bullish nécessaires pour entreprendre une stratégie acheteuse

Cette configuration haussière – mais pas suffisante pour passer à l’achat – serait renforcée en cas de franchissement du récent sommet à 43 du RSI, puis de la zone de neutralité à 50.

Un franchissement de l’oblique baissière du taux de change qui passe par les sommets depuis début décembre serait également un signal bullish.

Sur l’unité de temps 4 heures, nous pouvons attendre une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger pour passer à l’achat.

A court terme, les perspectives deviendraient haussières jusqu’au plus haut du 30 décembre à 0,9761. Le marché avait corrigé lorsqu’il était revenu tester ce niveau le 10 janvier.

Un franchissement de cette résistance ouvrirait la voie à un rebond plus important. Les perspectives seraient alors haussières jusqu’au seuil de retracement de 50% de la tendance baissière de décembre à janvier, c’est-à-dire jusqu’à 0,9820, puis éventuellement la parité.

En revanche, le potentiel rebond de l’USD/CHF jusqu’à la parité devrait prendre un certain temps, car il est rare de connaître un « V-bottom » aussi ample et sur une si petite période de temps (2 mois de baisse puis 2 mois de hausse) sur une paire de devises.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE