EUR/USD : Les PMI flashs attendues cette semaine

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les PMI flashs de janvier attendues

EUR/USD : Les vendeurs ont la main à court terme

L’ EUR USD pourrait enfoncer son support à 1,1084 à court terme

Les PMI flashs de janvier attendues

Cette semaine devrait être relativement calme sur les marchés. Aux Etats-Unis, l’attention sera essentiellement portée sur lesPMI flashs de janvier de Markit, les ventes de maisons existantes et les résultats des entreprises.

Ailleurs, les enquêtes PMI flash pour le Royaume-Uni, la zone euro, le Japon et l'Australie seront également à l'honneur, aux côtés des données sur le chômage et les salaires au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs de la zone euroet le taux d'inflation du Japon.

Concernant les banques centrales, la BCE et la BoJ fourniront une mise à jour sur la politique monétaire. Les investisseurs garderont également un œil sur les déclarations faites par les leaders politiques et économiques lors de laréunion annuelle du WEF à Davos tout au long de la semaine.

EUR/USD : Les vendeurs ont la main à court terme

Concernant l’EUR/USD, les perspectives sont de plus en plus baissières à court terme. Les acheteurs ont perdu la main depuis vendredi après des ventes au détail britanniques décevantes et des mises en chantier et un indice manufacturier de « Philly Fed » aux Etats-Unis en fortes progressions.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

L’EUR/USD teste son support du début du mois à 1,1084 depuis vendredi, mais un enfoncement semble le scénario le plus probable. Le taux de change a émis plusieurs signaux baissiers importants vendredi en sortant par le bas de son canal haussier, mais également en clôturant en dessous de sa bande inférieure de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures.

Après une tentative de rebond cette nuit, l’indicateur de momentum RSI n’arrive toujours pas à se relever. Actuellement à 32, la pression vendeuse est toujours très importante ce qui pourrait écarte le scénario d’un rebond du cours à court terme.

Les perspectives haussières de long terme pourraient être compromises

Les acheteurs pourraient manquer de force au plus bas du mois à 1,1084. Un retour de l’EUR/USD au creux du 20 décembre à 1,1065 semble le scénario le plus probable à court terme au vu du puissant momentum baissier.

Ce support sera un réel test pour l’EUR/USD, car le court testerait également l’oblique haussière faisant office de support depuis le début du renversement haussier en septembre. Un enfoncement de ce support validerait la figure de retournement en tête et épaules, ce qui compromettrait les perspectives haussières de long terme. Un retour à 1,10 serait alors à prévoir.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE