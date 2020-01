DXY : Le dollar teste une double résistance

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar rebondit grâce à des statistiques américaines solides et des craintes sur le Brexit

Le secteur manufacturier à nouveau en croissance en 2020 ?

Le DXY teste le haut de son biseau descendant

Le dollar rebondit grâce à des statistiques américaines solides et des craintes sur le Brexit

Après avoir bien reculé en décembre, le dollar remonte bien depuis le début de l’année. En plus des solides statistiques économiques, la réémergence des incertitudes autour du Brexit a soutenu la demande pour le billet vert.

En effet, le marché a commencé à se réinquiéter du Brexit après que Boris Johnson ait fermé la porte à une nouvelle extension de la période de transition au-delà de 2020 en cas d’échec ou de retard des négociations commerciales avec l’UE.

Côté macroéconomique, les mises en chantier et les ventes au détail ont accéléré selon les derniers chiffres publiés la semaine dernière. Les créations d’emplois publiées en début du mois ont ralenti, mais restent positives.

Mais c’est surtout le rebond des indicateurs sur l’industrie manufacturière qui éclaircit le tableau. Depuis 2018, l’agrégat de l’économie qui inquiète le plus le monde financier est l’industrie, tombée en récession à cause de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Aucune grande économie n’a été épargnée. Japon, Allemagne, Chine et Etats-Unis sont tous passées par une phase de récession de leur secteur manufacturier, mais le choc semble derrière nous d’après les derniers indicateurs avancés.

L’indicateur PMI manufacturier mondial de JPMorgan et IHS Markit est ressorti à son niveau le plus élevé depuis 7 mois et au-dessus de 50 pour la première fois depuis avril 2019 (une lecture au-dessus de 50 indique une croissance du secteur manufacturier).

Le secteur manufacturier à nouveau en croissance en 2020 ?

L’indicateur manufacturier de la Fed de Philadelphie a progressé de 15 points en décembre. Avec celui de la Fed de New York, c’est le premier à être publié (avant le PMI de l’ISM et de Markit). Ce rebond suggère un rebond des autres enquêtes et de l’activité manufacturière, ce qui serait un signal positif pour l’économie américaine mais également mondiale.

L’indice PMI manufacturier de Markit pour janvier sera publié vendredi. Il est attendu en légère hausse en comparé à janvier (52,5 vs 52,4).

L’indice PMI manufacturier d’ISM pour janvier sera publié le 3 février. Il est attendu en hausse à 49,0 contre 47,2 en décembre.

Le DXY teste le haut de son biseau descendant

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY est particulièrement intéressant. Le cours teste actuellement la borne haute de son biseau descendant – une figure de retournement haussière une fois que le cours dépasse l’oblique résistance.

En plus de tester la borne haute de son biseau, le DXY teste sa moyenne mobile à 200 séances (le marché va-t-il payer le dollar au-dessus de ce prix ?)

Les prochaines séances seront intéressantes. Il est important de ne pas anticiper le breakout ou le renversement, mais d’attendre des signaux. Une sortie par le haut du biseau donnerait des perspectives haussières de la part de cette figure chartiste jusqu’à ses plus hauts de l’année dernière à 99,66 points, mais ces perspectives haussières seraient renforcées par la figure en tête et épaules, validée en cas de franchissement de la ligne de cou.

A l’inverse, un renversement baissier comme un avalement baissier serait un signal baissier suggérant un retour du DXY à ses plus bas de décembre à 96 points.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE