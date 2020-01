EUR/CHF : L’euro à un plus bas de plus de 2 ans face au franc suisse

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/CHF :

L’EUR/CHF enfonce son plus bas de 2019

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que l’euro enfonce son plus bas de l’année dernière à 1,0811 franc. L’EUR/CHF a clôturé mercredi sous son plus bas de l’année dernière ouvrant la voie à un possible retour à ses plus bas de 2016 à 1,0623.

Ce signal baissier est important, d’autant plus que l’EUR/CHF a également clôturé en dessous de sa bande inférieure de Bollinger sur l’unité de temps journalière et s’apprête à faire de même sur l’unité de temps hebdomadaire.

Enfin, l’indicateur de momentum RSI est « survendu », ce qui indique une pression vendeuse extrêmement importante.

Un « pullback » à l’ancien plus bas e 2019 à 1,0811 me semble toutefois envisageable avant une nouvelle jambe de baisse jusqu’au plus bas de 2016.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Les incertitudes sur le Brexit renforcent le franc suisse

Fondamentalement, ce repli de l’EUR/CHF peut s’expliquer par des incertitudes autour du Brexit. Boris Johnson ne souhaite pas d’extension de la période de transition afin d’avoir plus de temps pour les négociations commerciales avec l’UE. Le court délai de négociation (11 mois) pourrait ne pas suffire pour négocier un accord commercial, scénario que redoutent les marchés.

Par conséquent, le franc suisse profite de ces incertitudes qui pèsent non seulement sur la livre sterling, mais également l’euro.

L’EUR/CHF dans un biseau descendant sur le long terme

Sur le long terme, nous pouvons constater l’EUR/CHF évoluer dans un biseau descendant : une figure chartiste de retournement.

En revanche, cette figure donne un signal de retournement seulement lorsque le cours sort par le haut de la figure. Par conséquent, la tendance est toujours baissière et les stratégies vendeuses à privilégier tant que le cours évolue dans son biseau et sous sa moyenne mobile à 200 jours.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

