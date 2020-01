USD/JPY : le seuil des 110 est de portée de très long terme

Points-clés de l’article :

Le dollar-yen évolue sans tendance depuis 5 ans sur le Forex, un fait de marché étonnant au regard de la forte divergence des politiques monétaires entre le Japon et les Etats-Unis.

L’analyse technique du taux USD JPY décrit une compression latérale de long terme dont la partie haute est actuellement testée à 110 JPY.

USD/JPY : graphique réalisé avec TradingView et qui expose les bougies japonaises mensuelles

Depuis l’année 2018, la remontée du taux d’intérêt des Fed Funds a généré une tendance baissière du cours de l’euro dollar, logique au regard d’une divergence monétaire forte entre la BCE et la FED. Les stratégies de trading à la vente sur le taux EUR/USD rapportaient ainsi un fort rollover positif. Entre la FED et la Banque du Japon (BoJ), la divergence était équivalente mais le dollar-yen n’a pas connu de tendance haussière, il est resté stable, comme si la politique monétaire de la BoJ était déjà intégrée dans les cours ; ce qui est possible vue l’ancienneté de sa dimension ultra-accommodante. Le dollar US face au Yen n’a pas connu une phase haussière marquée comme en 2012/2015 et maintenant la FED a interrompu son cycle haussier des taux d’intérêt.

Pourtant, le taux USD/JPY et les paires en JPY en général ont des velléités haussières depuis le début de l’année 2020 et le taux USD/JPY est le « guide » pour cette catégorie de paires de devises. Le marché envisage certainement la poursuite durable du laxisme monétaire nippon, le taux USD/JPY teste maintenant la partie haute de la compression des dernières années ; une sortie par le haut permettrait de viser 115/120 et 125 MAIS nous n’y sommes pas car le seuil des 110 n’est pas encore franchi et ne le sera peut-être pas.

USD/JPY, bougies japonaises journalières - TradingView

Le graphique en données mensuelles montre à quel point le niveau des 110 JPY est de haute importance. C’est une résistance sur tous les horizons de temps graphiques, si le marché la dépasse alors plusieurs centaines de pips à la hausse seront à envisager. Mais ce n’est pas fait, cette résistance peut continuer de couvrir le marché pendant encore des mois. La clôture hebdomadaire de cette semaine du lundi 13 janvier est donc cruciale.

