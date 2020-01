EUR/USD : le dollar US (DXY) garde la main

Points-clés de l’article :

Le taux de change de l’ Euro est mis sous pression baissière par la BCE de Christine Lagarde et une macro allemande toujours en souffrance.

Techniquement, le cours de l’ euro dollar a rejeté sous une trendline weekly et se dirige vers le support à 1.1030$. Le DXY tient son support weekly.

L’apaisement des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis fait revenir la macro standard sur le devant de la scène. Les statistiques économiques US sont toujours solides (enquête ADP) et le rapport NFP est attendu demain vendredi. Au contraire, les difficultés se confirment au sein de la Zone Euro avec une nouvelle baisse des commandes industrielles en Allemagne, qui semble filer droit vers la récession. Quant à l’économie française, le moral des ménages entame une allure baissière qui n’annonce rien de bon. La BCE de Lagarde a donc logiquement confirmé hier sa trajectoire hyper-accommodante, le taux de change de l’Euro baisse. Le DXY est soutenu par la macro US, la baisse du cours de l’euro dollar est donc justifiée sur le plan des fondamentaux classiques.

L’analyse technique combinée du taux EUR/USD er du DXY suggère une baisse du cours de l’euro dollar vers le support à 1.1030$. Si les 1.1030$ cèdent avec un bon NFP, alors le marché ira à 1.0980$.

