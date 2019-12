EUR/CHF : Nouvelle tendance baissière ou rebond à s’attendre ?

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ EUR/CHF donne un signal baissier en sortant par le bas de son canal

CHF Le rendement du 10 ans américain suggère un rebond de l’ EUR

Un retour de l’euro à 1,10 pourrait être une bonne opportunité d’achat selon le 10 ans US

L’EUR/CHF donne un signal baissier en sortant par le bas de son canal

Le cours de l’EUR/CHF a émis un important signal baissier cette semaine qui pourrait précéder la reprise de la tendance baissière de fond illustrée par la moyenne mobile à 200 jours. En effet, cette dernière est toujours orientée vers le sud.

En sortant par le bas de son canal haussier dans lequel le cours évoluait depuis le mois de septembre, l’EUR/CHF a émis un signal baissier qui suggère une reprise de la tendance baissière.

Mais d’autres signaux divergent avec celui-là. Tout d’abord, le rendement du 10 ans US avec qui l’EUR/CHF est corrélé, rebondir depuis le début du mois. L’EUR/CHF aurait donc dû rebondir, mais le marché n’en a pas voulu ainsi. L’euro probablement pénalisé à court terme par le retour des craintes d’un « hard » Brexit suite aux dernières déclarations de Boris Johnson en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE en décembre 2020 avec ou sans accord commercial.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView

Analyse technique de l’EUR/CHF

Un retour de l’euro à 1,10 pourrait être une bonne opportunité d’achat selon le 10 ans US

Cette divergence entre le rendement du 10 ans US et l’EUR/CHF me laisse à penser que la sortie par le bas du canal est sans doute un faux signal baissier, ou du moins, ne devrait pas précéder une reprise de la tendance baissière de fond.

Un retour au plus bas de septembre à 1,0811 me semble possible, mais une poursuite sous ce support me semble peu probable en l’absence d’aversion au risque des marchés (et donc de correction des indices). Pour rappel, le plus bas de septembre a été atteint lors du pic de panique des investisseurs après l’inversion de la courbe des taux entre le 10 ans et le 2 ans américain. Le marché obligataire avait alors atteint son plus haut niveau de son histoire.

Un retour au plus bas de septembre devrait être une bonne opportunité d’achat si le rendement du 10 ans américain continue d’être orienté vers le nord. En cas de retournement baissier de celui-ci, davantage de baisse sera alors à prévoir.

