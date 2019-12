EUR/USD : Vers un nouveau renversement de l’euro sous 1,1180$

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Les craintes d’un hard Brexit et de guerre commerciale entre l’UE et les US font pression sur l’ euro

L’analyse technique donne des perspectives baissières à court terme jusqu’à l’oblique haussière

Le triangle symétrique de l’ EUR/USD est la configuration la plus importante à moyen terme

L’euro est fragilisé par le retour des incertitudes sur le Brexit et le commerce

Le cours de l’EUR/USD n’a pas trouvé le soutien nécessaire pour dépasser son sommet d’octobre/novembre à 1,1180$. Il semblerait que le marché ne soit pas encore prêt à un tel renversement haussier, qui du point de vue de l’analyse technique, indiquerait un changement de la tendance de fond.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce scepticisme sur la monnaie unique avec tout d’abord le Brexit. Bien que la victoire des conservateurs aux élections législatives ait grandement soutenu la livre sterling et l’euro, les craintes d’un « hard » Brexit refont surface depuis le début de la semaine après que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni sortira de l’UE dans n’importe quelles circonstances à la fin de la période de transition en décembre 2020.

Enfin, le viseur des américains semble se tourner vers l’Europe maintenant qu’ils ont conclu un premier accord commercial avec la Chine. L’administration américaine a été assez agressive dans les négociations de l’ancien ALENA, puis avec la Chine, ce qui laisse à penser que les Etats-Unis ne tailleront pas dans la dentelle avec les européens.

2020 pourrait être l’année des tensions commerciales avec l’UE et les Etats-Unis, ce qui pourrait fragiliser davantage l’économie européenne et surtout allemande, qui connait déjà sa pire crise de son secteur automobile depuis 22 ans en raison du renforcement des contraintes écologique par l’UE et le ralentissement de l’économie mondiale.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView

Les perspectives de l’EUR/USD sont baissières sous 1,1180$

Sur le plan de l’analyse technique, nous pouvons constater l’EUR/USD se replier après avoir atteint sa double résistance à 1,1180$ correspondants au sommet d’octobre et à la ligne de tendance baissière qui vient chercher les sommets depuis l’été 2018.

Un renversement de l’EUR/USD jusqu’à son oblique haussière de moyen terme est le scénario le plus probable selon l’analyse technique. Seul une clôture journalière au-dessus de l’oblique baissière et de la résistance à 1,1180$ remettrait en cause les perspectives baissières.

L’avenir de moyen et long terme de l’EUR/USD se jouera dans ce triangle symétrique formé par l’oblique baissière qui fait office de résistance depuis l’été 2018 et l’oblique haussière qui fait office de support depuis octobre.

Une sortie par le haut signalerait un changement de la tendance de fond et les perspectives seraient haussières jusqu’au sommet de juin à 1,1412$ dans un premier temps.

A l’inverse, une sortie par le bas signalerait une reprise de la tendance baissière de fond et les perspectives seraient baissières jusqu’au plus bas de l’année inscrit en septembre vers 1,09$.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE