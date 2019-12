Vers un nouveau bull-market du cours de l’or ?

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or est en train de tester le haut de son biseau depuis ce mardi. La surveillance de cette oblique baissière est importante car un franchissement de celle-ci serait un signal haussier majeur en faveur d’une reprise de la tendance haussière de fond.

En plus de l’oblique baissière du biseau, le cours de l’or teste son plus haut du mois à environ 1490$. Une clôture au-dessus de celle-ci donnerait donc un double signal haussier qui ouvrirait à court terme la voie aux 1500$.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView

Alors pourquoi l’or avance alors que l’appétit au risque des investisseurs reste solide ? L’une des raisons qui peut expliquer cette vigueur de l’or est le recul du dollar. En effet, le DXY est en baisse en raison de la hausse de l’euro et de la livre sterling depuis la victoire des conservateurs britanniques aux élections législatives.

L’USD/CNH ne soutient pas la vigueur de l’or

Il y a également le fait que le marché n’est pas 100% certain que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine vont s’apaiser. A l’inverse du marché actions, le Forex n’a pas réellement profité de l’accord commercial officialisé la semaine dernière. L’USD/CNH (dollar/yuan) rebondit depuis le début de la semaine après seulement une séance de baisse vendredi après l’officialisation de l’accord commercial.

L’USD/CNH peut donner des précieuses informations sur le cours du métal jaune. Actuellement la tendance est baissière, puisque les creux et les sommets sont clairement de plus en plus bas depuis la fin de l’été. De plus, la moyenne mobile à 50 jours est orientée vers le sud, ce qui témoigne également d’une dynamique baissière.

Graphique journalier de l’USD/CNH et du cours de l’or réalisé sur TradingView

Toutefois, nous aurions aimé constater une baisse plus importante de l’USD/CNH après l’accord commercial sino-américain pour renforcer les perspectives baissières des actifs « refuges ». Un nouveau plus bas de l’USD/CNH serait un signal baissier pour l’or.

Les prochains catalyseurs à suivre pour trader le cours de l’or seront sans aucun doute les pourparlers de la « phase 2 » de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Dans une plus faible mesure, les politiques monétaires des principales banques centrales seront à suivre car davantage d’assouplissement monétaire soutiendrait les bullish.

