EUR/USD : la résistance à 1.1180$ pourrait être à nouveau testée cette semaine

Cours de l’euro dollar par TradingView

Le cours de l’euro dollar reste haussier à court terme et devrait à nouveau essayer de dépasser la résistance à 1.1180$ cette semaine

La tendance court terme du cours de l’euro dollar est haussière depuis deux mois et la reprise depuis le niveau des 1.0880$. Le mouvement ascendant est guidé par une oblique chartiste et le marché est parvenu la semaine passée à s’affranchir d’une ligne de tendance baissière en place depuis l’été dernier. La tendance haussière a été confrontée à la résistance à 1.1180$, un obstacle technique de dimension hebdomadaire qui n’a pas été dépassé à la clôture de vendredi dernier.

Cependant, le marché préservé ses premiers supports, notamment les 1.11$/1.1115$, au-dessus duquel le biais technique demeure haussier. Sur le second graphique ci-dessous, vous pouvez constater que le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures (57% de poids pour le taux EUR/USD) est sorti par le bas d’un canal haussier et qu’il semble en avoir effectué le pull back (mouvement de retour).

Dans ces conditions techniques, le cours de l’euro dollar pourrait à nouveau tenter cette semaine de rejoindre la résistance à 1.1180$. Il est IMPERATIF d’enregistrer une clôture hebdomadaire au-dessus de 1.1145$/80$ pour envisager la cible technique des 1.1280$ d’ici la fin de l’année.

Graphique du Dollar US (DXY) réalisé avec la plateforme TradingView

Faisons la synthèse des fondamentaux qui vont influencer le taux EUR/USD cette semaine du 16 décembre et un rapide bilan BCE/FED

La semaine passée a vu les deux dernières décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) de l’année. Christine Lagarde a confirmé la trajectoire accommodante de la politique monétaire de la BCE mais n’a rien annoncé de nouveau. Quant à la FED, qui a baissé trois fois le taux d’intérêt de ses fed funds en 2019, elle a rappelé qu’elle avait de la marge pour baisser davantage son taux en 2020, en tous cas, elle n’envisage plus de le remonter car l’inflation reste contenue, ce qui est globalement baissier pour le dollar US.

Cette semaine du lundi 16 décembre verra les chiffres économiques de premier rang suivants pour le taux EUR/USD :

Les indices PMI de Markit (aujourd’hui)

L’indice IFO (mercredi)

Décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre (jeudi)

Des statistiques américaines importantes (vendredi)

