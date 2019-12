EUR/USD : L’euro pourrait sortir par le haut de son biseau bullish de long terme

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’économie mondiale pourrait être sur le point de redémarrer.

L’ EUR/USD teste la borne haute de son biseau descendant de long terme.

Une sortie par le haut du biseau suggèrerait le début d’une nouvelle tendance de long terme.

L’économie mondiale sur le point de redémarrer ?

Et si l’euro était sur le point de débuter une nouvelle tendance haussière de long terme ? Fondamentalement, ce scénario pourrait s’expliquer en cas de reprise de l’économie mondiale, car les exportations allemandes, actuellement en berne, permettraient à l’économie européenne de se redémarrer un cycle de croissance.

Un redémarrage de l’économie mondiale pourrait s’expliquer par un regain de confiance des investisseurs. C’est depuis le début de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine au printemps 2018 que la croissance mondiale ralentit. Mais maintenant que les deux pays semblent s’être mis d’accord sur un premier accord, les incertitudes pourraient petit à petit se lever.

Pour le moment, les données macroéconomiques ne montrent pas de reprise de l’économie mondiale et encore moins de l’économie européenne. Cependant, les indicateurs PMI sont stables et ne se dégradent plus depuis le début de l’automne ce qui pourrait indiquer que le plus gros du ralentissement économique a été fait et qu’il est temps pour un nouveau cycle de croissance.

Graphique de l’indicateur avancé composite de l’OCDE et du MSCI ACWI :

Mercredi, l’OCDE a publié son indicateur avancé composite qui tente d’illustrer l’évolution de l’activité économique des pays de l’OCDE. Celui-ci a progressé pour la première fois depuis 1 an et demi (début de la guerre commerciale), ce qui pourrait marquer le début de la reprise de l’économie mondiale.

Graphique journalier de l’EUR/USD sur TradingView

L’EUR/USD pourrait donner un signal d’achat de long terme

Sur le plan de l’analyse technique, nous constatons dans le graphique ci-dessus que l’EUR/USD évolue dans un biseau descendant depuis plus d’un an et dans un canal haussier depuis le mois d’octobre. Le biseau descendant est une figure chartiste de retournement qui devient effective dès lors que le cours sort par le haut de celle-ci.

En cas de cassure de l’oblique baissière faisant office de résistance, ce signal suggèrerait le début d’une tendance haussière de long terme. D’autant plus qu’une sortie par le haut de cette figure coïnciderait avec une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances (en noir dans le graphique) ce qui serait un second signal bullish.

L’objectif haussier de long terme serait un retour en haut du biseau c’est-à-dire à 1,1714$. Toutefois, la résistance de juin à 1,1412$ devrait être une résistance intermédiaire importante à surveiller.

Si l’EUR/USD n’arrive pas à dépasser sa résistance de son biseau descendant, l’euro pourrait revenir tester le bas de son canal ascendant. Ce n’est qu’en cas de sortie par le bas du canal qu’une reprise de la tendance baissière serait à prévoir. L’objectif serait alors un retour de l’euro à son plus bas de l’année à 1,09$.

