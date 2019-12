USD/CHF : Le franc suisse à un plus haut de 3 mois après la BNS

Points-clés de l’article sur l’USD/CHF :

La banque nationale suisse maintient sa politique monétaire inchangée

La BNS annonce maintenir ses taux inchangés tout au long de 2020

Le franc suisse se renforce et pourrait rejoindre 0,97

Le franc suisse continue à se renforcer malgré le statu quo de la banque nationale suisse (BNS) ce matin.Actuellement à 0,981$, le franc suisse est à son niveau le plus élevé depuis le 5 septembre.

Le Comité de la banque centrale Suisse a sans surprise décidé de maintenir le taux directeur de la BNS à -0,75% ce matin. Le taux directeur de la BNS reste donc à son niveau le plus bas de son histoirepour la cinquième année consécutive et à un des taux les plus faible au monde au côté du Danemark.

Depuis le début de l'année, la monnaie helvétique s'est renforcée de plus de 3% face à l'euro tandis que le pays est entré en territoire désinflationniste depuis octobre. Le secteur financier du pays continue de s'exprimer contre les taux d'intérêt négatifs en raison des marges plus faibles que cette politique monétaire procure.Malgré les protestations, la BNS a indiqué qu’ils ne seront pas relevés avant au moins 2021, justifiant cette décision par le fait que les taux négatifs génèrent plus de bien que de mal.

Les perspectives de l’USD/CHF sont baissières jusqu’à 0,97

Graphique journalier de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/CHF est sortie par le bas de son range entre 0,98 et 1,00 dans lequel il évoluait depuis près de 3 mois.

Cette sortie par le bas est un signal technique pour vendre la paire jusqu’au prochain support qui pourrait être le plus bas de juin/août vers 0,97.

Une réintégration du range compromettrait les perspectives baissières et suggèrerait une reprise de la consolidation de l’USD/CHF dans son range.

Un second signal vendeur provient du Sentiment Client IG. L’USD/CHF est la paire majeure la plus achetées par les traders particuliers. Plus de 77% des traders positionnés sur cette paires sont à l’achat.

