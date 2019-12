EUR/CHF : L’euro sous pression face au franc suisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’ EUR/CHF revient tester le bas de son canal haussier

La tendance de l’EURCHF dépendra des négociations commerciales

L’euro continue d’être sous pression face au franc suisse. Depuis le début du mois, le cours de l’EUR/CHF est en baisse et est dorénavant à un plus bas de près d’un mois à 1,0916.

L’analyse technique montre le taux de change actuellement proche d’une zone de support qui correspond à la borne basse du canal haussier. L’action du prix à ce support sera très importante, car une sortie par le bas serait un signal baissier en faveur d’une reprise de la tendance baissière de fond matérialisée par la moyenne mobile à 200 séances (baissière).

En revanche, un nouveau rebond du cours dans ce canal permettrait d’espérer un retour de l’euro à son sommet d’octobre à 1,1059.

Graphique journalier de l’EUR/CHF et du cuivre réalisé sur TradingView :

La tendance de l’EURCHF dépendra des négociations commerciales

L’évolution de l’EUR/CHF dépendra essentiellement des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, car c’est LE facteur dont les opérateurs de marché sont les plus sensibles.

Comme nous pouvons le constater ci-dessous, l’EUR/CHF est fortement corrélé au 10 ans US depuis l’année dernière. Cette corrélation s’explique par le fait que lorsque le marché est en panique, les opérateurs privilégient les obligations et les devises refuges (JPY et CHF).

Un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine permettrait de rassurer les investisseurs, ce qui serait un élément positif pour l’appétit au risque. La cible du rebond du rendement des obligations à 10 ans américaines serait à 1,90/2,00%. La corrélation du 10 ans US avec l’EUR/CHF suggèrerait un rebond de l’euro, probablement jusqu’au plus bas de 2018 à 1,1183.

Le marché attend actuellement la décision américaine sur les tarifs douaniers qui sont censés entrer en mesure le 15 décembre. Le marché espère un report voire une annulation de ces nouveaux tarifs douaniers pour éviter une escalade des tensions et potentiellement davantage de ralentissement de l’économie mondiale.

