USD/CHF : Le dollar pourrait rebondir face au franc suisse

L’ USD/CHF revient en bas de son range à 0,9850

CHF Les incertitudes sur le commerce continuent à driver l’ USD

Comme prévu, l’USD/CHF s’est replié à la parité du taux de change. L’objectif à 0,9850 a presque été atteint (à 20 pips près). Maintenant, l’USD/CHF pourrait entreprendre un rebond avant une éventuelle nouvelle jambe de baisse.

L’USD/CHF est revenu tester ses plus bas d’octobre et novembre en début de semaine en raison des incertitudes sur le commerce après que Donald Trump ait annoncé qu’un accord commercial avec la Chine serait préférable après les élections de 2020.

Du point de vue de l’analyse technique, il est préférable de s’attendre à un rebond jusqu’en haut du range plutôt qu’à une sortie par le bas. Le dollar pourrait donc entreprendre un rebond depuis le support à 0,9850 pour revenir à 0,9950/1,0000. C’est ce qu’avait fait le cours à deux reprises en octobre et novembre dernier.

Graphique journalier de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

Dans un range, un renversement en plein milieu peut donner des indications sur la direction de la sortie future du range. Par exemple, un rebond de l’USD/CHF qui se terminerait à 0,99 serait un signal baissier, car cela voudrait dire que les vendeurs ont repris la main beaucoup plus tôt qu’auparavant. C’est ce type de signal qui est à surveiller (avec les cassures) dans un range.

Les incertitudes sur le commerce continuent à driver l’USD/CHF

La volatilité pourrait augmenter sur le taux de change la semaine prochaine. Le marché attend les résultats des élections législatives britanniques, mais surtout une avancée voire la première partie d’un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine afin d’éviter la mise en place de nouveaux tarifs douaniers américains le 15 décembre.

Notons que la tendance de moyen et long terme matérialisée par les moyennes mobiles à 50 et 200 séances évoluent à l’horizontale ce qui illustrent l’absence de tendance de la paire. La meilleure stratégie est donc probablement de trader le range entre la parité et 0,985 en attendant une sortie du range.

Alors que le cours est sans réelle tendance depuis plusieurs années, il est intéressant de constater que trois quarts des traders particuliers sont à l’achat sur la paire USD/CHF. Ce positionnement est un signal bearish pour l’USD/CHF sur le moyen terme.

