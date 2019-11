DXY : Vers une nouvelle tendance haussière du dollar ?

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar pourrait continuer à surperformer les majeures

La résilience de l’économie américaine explique la surperformance du dollar

Le dollar serait-il en train de se préparer à une nouvelle tendance haussière ? C’est ce que peut suggérer de plus en plus l’analyse technique, sans compter le fait que les récentes données économiques américaines montrent une résilience de l’économie face à la récession manufacturière mondiale.

Cette semaine est une semaine de transition pour les marchés, en raison de Thanksgiving. Mais la tendance de court et long terme est haussière, avec les moyennes mobiles à 20 et 200 séances haussières.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

La hausse de la moyenne mobile à 20 jours soutient le signal haussier donné par la figure de retournement en double creux début novembre. En fait, la configuration actuelle fait penser à celle que nous avons connue cet été. Le DXY avait alors formé une figure de retournement en tête et épaules inversée avant de rebondir avec la moyenne mobile à 20 jours tandis que la moyenne mobile à 50 jours étaient en baisse.

Techniquement, tant que le DXY évolue dans son canal haussier dans lequel il évolue depuis le début de l’année, les stratégies longues seront à privilégier et les replis des opportunités. Le haut du canal est le premier objectif pour les swing-traders avant d’éventuellement aller chercher le sommet d’octobre à 99,66 points.

Cette tendance haussière peut s’expliquer par la nette surperformance de l’économie américaine face aux autres économies développées. Seul le Canada fait mieux que les Etats-Unis, d’où la baisse de l’USD/CAD depuis le début de l’année. L’euro et le dollar australien sont tous les deux en baisse depuis le début de l’année en raison du ralentissement économique plus prononcé en Europe et en Océanie et en l’absence de réels signaux de reprise.

Les Etats-Unis ont publié un taux de croissance du troisième trimestre revu à la hausse à 2,1% comparé à l’estimation initiale à 1,9%. Bien que l’industrie manufacturière soit tombée en récession depuis septembre, ce segment de l’économie ne semble pas avoir de répercussion sur les marchés de l’emploi et de l’immobilier. Le taux de chômage est en baisse, le nombre de créations d’emplois est en hausse et les ventes de logements et les permis de construire sont à des niveaux records dans ce cycle d’expansion économique. Enfin, l’activité des services continue à bien se porter.

Hormis en cas d’accord commercial, les raisons d’être vendeurs sur le dollar me semblent minoritaires. Un accord commercial me semble le seul argument crédible pouvant compromettre la tendance haussière, car cela rassurerait les marchés qui anticiperaient une reprise de l’économie mondiale. L’euro et le dollar australien seraient deux devises qui seraient alors privilégiées.

