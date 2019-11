Bitcoin : -30% en 3 semaines – Quels sont les prochains supports à surveiller ?

Points-clés de l’article sur le Bitcoin :

Le Bitcoin accentue sa baisse depuis le commentaire de la BPOC

Le BTC/ USD pourrait continuer à reculer jusqu’à son support de 2018

Le cours du Bitcoin (BTC/USD) est en baisse de 30% au cours des 20 derniers jours depuis que la banque centrale chinoise (BPOC) a réaffirmé sa répression face aux crytomonnaies qu’elle juge illégaux.

Techniquement, le cours du Bitcoin a clôturé sous son support de juin et septembre à 7590$ et sa moyenne mobile à 1 an la semaine dernière (52 semaines). Ce sont deux importants signaux baissiers qui indiquent un net renforcement des vendeurs.

La tendance de long terme est mitigée, car bien que le cours soit passé en dessous de sa moyenne mobile à 52 semaines, celle-ci reste orientée à la hausse.

Graphique hebdomadaire du BTC/USD réalisé sur TradingView :

Le prochain support à surveiller sera le support de 2018 à 5846 dollars. Ce seuil a fait office de résistance avant l’éclatement de la bulle en 2017 puis a fait office de support la majeure partie de 2018.

En cas de cassure de ce support, c’est le plus bas de 2018 qui coïncide avec le sommet de juin 2017 à environ 5000 dollars qui sera le prochain support.

Ce dernier est le plus important pour les perspectives de long terme, car un franchissement de ce support inscrirait le Bitcoin à un plus bas de plus de 2 ans. Le sentiment et momentum seraient donc clairement en faveur des vendeurs. Les raisons de passer à l’achat à court terme seraient techniquement minimes. La prochaine potentielle zone de support serait alors le sommet de février 2017 à environ 1300 dollars.

