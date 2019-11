NZD/USD : Le dollar néo-zélandais s’approche d’une résistance majeure

Points-clés de l’article sur le NZD/USD :

Le NZD/USD rebondit malgré le regain d’incertitudes sur le commerce

La résistance à 0,6450$ dans le viseur

Le ratio Cuivre / Or en faveur d’une hausse des actifs risqués

Le regain d’incertitudes des investisseurs sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine ne semble pas contagieux. Sur le marché des changes, l’euro, le dollar australien et le dollar néo-zélandais se maintiennent face aux devises refuges comme le yen, le dollar USD et le franc suisse.

Le dollar néo-zélandais gagne du terrain face au billet vert depuis le début de semaine. Il est même de retour proche de sa résistance à 0,6450$. Cette résistance est importante car le marché n’a pas su dépasser celle-ci depuis qu’il y est passé en dessous en juillet.

Les deux échecs de dépassement en septembre et octobre formeraient une figure de retournement haussière en cas de franchissement de cette résistance. En effet, en cas de clôture journalière au-dessus de 0,6450$, le cours du NZD/USD formerait une « épaule-tête-épaule », figure chartiste de retournement haussière qui donnerait un objectif théorique haussier jusqu’à environ 0,6700$.

Toutefois, tant que le cours ne dépasse pas cette résistance, le marché est toujours dans une tendance baissière sur le long terme (moyenne mobile à 200 jours en baisse) et en consolidation sur du court/moyen terme (moyenne mobile à 50 jours horizontale). Il conviendra donc d’être prudent sur les stratégies acheteuses, car les vendeurs ont techniquement toujours la main.

Un retournement baissier à l’approche de la résistance à 0,6450$ n’est pas exclure. Si tel est le cas, les stratégies vendeuses seront probablement à privilégier jusqu’au plus bas du mois à 0,6330$ puis éventuellement le plus bas d’octobre à 0,6200$

Le ratio Cuivre/Or donnerait un signal bullish pour le NZD/USD s’il arrivait à dépasser son sommet du début du mois, car le ratio cuivre/or est une bonne représentation de l’état psychologique des marchés concernant les tensions commerciales et plus globalement de l’appétit/l’aversion au risque des investisseurs.

Actuellement, la tendance de cout et moyen terme est haussière (hausse des moyennes mobiles à 20 et 50 jours). Une tendance haussière du ratio cuivre/or est souvent associée à une tendance haussière des actifs risqués dont le NZD/USD fait partie. A l’inverse, une tendance baissière est souvent associée à une tendance baissière des actifs risqués (et donc haussière des actifs refuges).

