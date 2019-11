EUR/USD : Pas de nouvelle baisse des taux de la Fed avant l’été 2020

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

La Fed ne devrait pas réduire davantage ses taux

Le marché ne prévoit pas de baisse des taux avant juin 2020

L’ euro consolide à 1,1070 dollar

La Fed ne devrait pas réduire davantage ses taux

Les « Minutes » ont montré que le Comité de la Fed ne prévoyait pas de nouvelle baisse des taux de la banque centrale à court terme. Le FOMC juge dorénavant bien adapté les taux actuels avec la croissance modéré aux Etats-Unis.

Après trois baisses des taux de la réserve fédérale en 2019, les taux hypothécaires observés outre-Atlantique ont chuté de 1% en un an, passant de plus de 4,7% en 2018 à 3,7% en 2019. Cette baisse des taux hypothécaires est une bonne nouvelle, car cela devrait simuler le secteur de la construction qui n’a toujours pas repris son rythme de croissance moyen.

Evolution du taux hypothécaire à 30 ans aux Etats-Unis :

Cette baisse du taux hypothécaire est également une bonne nouvelle pour la consommation, car la baisse des coûts de remboursement des emprunts à taux variables devrait représenter un gain en pouvoir d’achat des ménages et donc une hausse de la consommation.

Le marché ne prévoit pas de baisse des taux avant juin 2020

Plusieurs membres du FOMC ont souhaité déclarer dans le compte rendu qu’une nouvelle baisse des taux de la Fed était peu probable à court terme à moins que le ralentissement économique s’accentue.

Reste à savoir si la Fed va continuer d’essayer d’être pro-active, car la Fed d’Atlanta prévoit un net ralentissement de la croissance américaine pour ce dernier trimestre de l’année, qui devrait passer de +1,9% au T3 à +0,4% au T4.

Pour le moment, le marché ne prévoit pas de nouvelle baisse des taux de la banque centrale avant juin 2020. Les prochaines publications économiques seront les principales données qui devraient influencer le Comité de la Fed et les attentes du marché. En particulier les chiffres sur le marché de l’emploi.

Pour le moment, l’économie américaine continue à créer des nouveaux emplois à un rythme soutenu. Un peu plus de 2 millions emplois ont été créés sur une année glissante en octobre 2019 (hors secteur agricole). Un ralentissement du nombre de création d’emplois inférieur à 2 millions serait un sérieux signal d’alerte, mais pas de récession immédiate de l’économie américaine.

Nombre de créations d’emplois (hors secteur agricole) sur une année en octobre 2019 :

L’euro consolide à 1,1070 dollar

Les marchés ont peu réagi au compte rendu de la Fed. Le DXY, l’EUR/USD et l’or ont clôturé à l’équilibre.

L’EUR/USD consolide dans un très étroit range entre 1,1100$ et 1,1060$ depuis le début de la semaine (40 pips). Nous pouvons constater que cette consolidation a lieu à l’ancien support du double sommet validé début novembre à 1,1070$.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

En cas de nouveau rebond de l’euro, c’est la résistance du double sommet à 1,1180$ qui sera la résistance à surveiller. Cette résistance n’est pas seulement la résistance du double sommet, mais coïncide également avec la moyenne mobile à 200 séances du cours et de l’oblique baissière qui forme le biseau descendant dans lequel l’euro évolue depuis plus d’un an.

En cas de retournement baissier, le seuil psychologique à 1,10$ sera le premier support à surveiller. Le cours a rebondi sur celui-ci en mi-novembre.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE