Le cours de l’or consolide malgré le repli du dollar

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or ne profite pas du repli du dollar

Le cours de l’or revient tester le bas de son range

Permis de construire et mises en chantier attendus mardi

Le cours de l’or ne profite pas du repli du dollar

Le cours de l’or consolide autour de 1470 dollars depuis la semaine dernière malgré la baisse du dollar. Il faut dire que les actifs refuges ont repris un peu de vigueur depuis le début du mois. Le cours du cuivre est en baisse et le franc et le yen sont en hausse.

Cela étant dit, l’absence de panique n’a pas poussé le marché à revenir sur l’or, ce qui est un signal positif pour le marché actions. Malgré le rebond des devises refuges et du dollar la semaine dernière, le cours de l’or n’a pas réellement progressé. Il pourrait donc reculer au moindre regain d’appétit au risque des investisseurs.

L’évolution du cours de l’or – et des marchés – devrait grandement dépendre des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Des informations selon lesquels l'accord de la phase 1 de la guerre commerciale sino-américaine pourrait disparaitre ont été rapporté ces derniers jours. Pékin ne serait pas prêt à s’engager sur l’achat de 50 milliards de dollars de produits agricoles américains et Donald Trump a contredit les informations selon lesquels Washington serait prêt à lever les droits de douane mis en place depuis le début du conflit.

Malgré la présence des devises refuges sous résistances, le cours de l’or pourrait continuer à consolider autour des prix actuels en attendant des clarifications sur le commerce. Les principales institutions et cabinets sont d’accord pour dire que la croissance de 2020 dépendra essentiellement de l’évolution du conflit commercial entre Pékin et Washington. Ce dossier reste donc le plus influant sur les marchés.

Le cours de l’or revient tester le bas de son range

Graphique 4 heures du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Sur l’unité de temps 4 heures, nous pouvons constater le cours de l’or consolider en bas de son range dans lequel il évoluait en octobre. En cas de regain d’incertitudes sur les marchés, le premier objectif serait un rebond de l’or jusqu’en haut du range à 1520$. Dans le cas contraire, une nouvelle baisse du cours de l’or serait attendue. Un repli jusqu’à 1420$ (l’objectif théorique de la sortie par le bas du range) serait l’objectif privilégié.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

Permis de construire et mises en chantier attendus mardi

Outre les négociations commerciales, les permis de construire et les mises en chantier des Etats-Unis publiés cette après-midi ainsi que les PMI européens et américains publiés vendredi seront les publications les plus susceptibles de créer de la volatilité sur les marchés.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE