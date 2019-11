Briefing marchés : PMI et chiffres sur les logements attendus

ou encore : la dernière fois que la croissance US est ressortie aussi faible, c'était pendant la crise des émergents https://t.co/LeXhA0ul05

Si la croissance américaine tombe à 0.4% au 4ème trimestre, ce serait le plus faible rythme de croissance depuis le Q1 2015... ...et la plus faible croissance de la présidence Trump --> https://t.co/zBP6vg7sT8

Bang Prévision de croissance US Q4 de la Fed de New-York --> 0.4% Best economy ever...

Etats-Unis Plus fort repli de la production industrielle en 3 ans (y/y) Les dernières fois que ce niveau de repli a été atteint lors de phases de décélération c'était : -bulle internet -subprimes -crise des émergents https://t.co/Za86oIyLAV

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇳🇿NZD : 0,37 % 🇦🇺AUD : 0,33 % 🇪🇺EUR : 0,27 % 🇨🇦CAD : 0,11 % 🇨🇭CHF : -0,17 % 🇯🇵JPY : -0,28 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/reJPt9Rpz7

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui CAC 40 : 0,54 % Dow Jones : 0,44 % S&P 500 : 0,41 % Dax 30 : 0,21 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/Ibs1JKZuAT

🇺🇸 USD - Stocks des entreprises (SEPT), Réel : 0.0% Consensus : 0.1% Précédent : -0.1% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-15

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,41 % Or : -0,31 % Argent : -0,43 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/uSS00RYVGJ