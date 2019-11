AUD/USD : Le dollar australien pourrait revenir sous 0,65$

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD :

Les opérateurs de marché pourraient sauvegarder des bénéfices sur les actifs risqués

Les négociations commerciales et les tensions à Hong Kong pèse sur les marchés

Un retour de l’ AUD/USD en bas de son range probable

Cette semaine est pour le moment marqué par un regain d’aversion au risque. Les indices plafonnent, le pétrole recule, l’or remonte et les devises refuges comme le dollar, le franc et le yen rebondissent. Ce changement d’état des investisseurs se justifie probablement par l’escalade des tensions à Hong Kong et l’absence d’avancée dans les négociations commerciales sino-américaines.

Performance depuis le début de la semaine des devises majeures face au dollar USD :

Cependant, il est à relativiser, car les actifs risqués ont progressé en ligne droite ces dernières semaines. Il n’est donc pas anormale que les opérateurs de marché sauvegardent des bénéfices au moindre doute.

Les opérateurs de marché pourraient sauvegarder des bénéfices sur les actifs risqués

Mon point de vue de court terme s’est dégradé et me semble dorénavant en défaveur des actifs risqués. Toutefois, cela ne contredit pas mon sentiment de long terme qui est de plus en plus haussier à mesure que les actifs risqués franchissent des résistances et que les statistiques macroéconomiques s’améliorent.

Les indices boursiers ont déjà franchi des importantes résistances en inscrivant des nouveaux records. La situation sur le Forex et le marché obligataire est encore incertaine. Depuis la « panique » d’août pendant laquelle les taux se sont effondrés, les devises « risquées » comme l’euro et le dollar australien sont en hausse, mais échouent à dépasser leur résistance majeure.

En effet, le dollar australien est en baisse depuis la semaine dernière après avoir testé sa résistance technique à 0,69$. Une clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil aurait soutenu les signaux bullish des indices actions. Mais ce n’est pas le cas. En se repliant depuis cette résistance, l’AUD/USD a confirmé la figure de consolidation en range dans lequel il évolue depuis cet été.

Un retour de l’AUD/USD en bas de son range probable

Graphique journalier de l’AUD/USD réalisé sur TradingView :

Mes perspectives sont baissières/neutres pour le court terme. Un retour en bas du range vers 0,6677$ est possible et pourrait être une zone de prix intéressante pour se positionner à l’achat à condition d’avoir des perspectives bullish sur les actifs risqués. Cette zone de prix est intéressante, car elle offre un ratio rendement/risque confortable. Le scénario serait invalidé en cas de sortie par le bas du range (stop d’environ 25/30 pips). En cas de rebond en bas du range, les perspectives seraient haussières jusqu’en haut du range à 0,69$ (soit une limite d’environ 220 pips).

Le cours du cuivre serait un baromètre à suivre, car un repli de celui-ci soutiendrait les perspectives baissières du dollar australien jusqu’en bas de son range. A l’inverse, un rebond du cuivre suggèrerait un rebond de l’AUD/USD.

Notons que sur du long terme, la tendance de l’AUD/USD est toujours baissière (la moyenne mobile à 200 jours est baissière).

Outre les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ce sont les statistiques chinoises qui seront les plus importantes à suivre pour l’AUD/USD.

