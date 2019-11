EUR/CHF : Regain d’aversion au risque – le franc suisse rebondit

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF:

L’ EUR/CHF en bas de son canal ascendant

L’EUR/CHF accentue sa baisse ce mercredi en raison du regain d’aversion au risque des investisseurs. Le manque d’avancée dans les négociations commerciales et l’escalade des tensions à Hong Kong entre les protestants et le gouvernement ravivent l’économie.

Attention, rien ne nous dit que ce regain d’aversion au risque va causer une nouvelle tendance haussière et une correction des indices. Ce « retour » des investisseurs sur les actifs refuges (CHF, JPY, USD, Or) est relativement « normal ». Le sentiment des opérateurs de marché était très positif ces dernières semaines, portant les indices boursiers à des niveaux records.

L’EUR/CHF pourrait continuer à reculer au cours des prochaines séances selon l’actualité sur le commerce et la situation à Hong Kong. Toutefois, l’analyse technique met en évidence un support vers 1,0880 qui correspond à la borne basse du canal ascendant dans lequel l’euro évolue depuis septembre.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

En cas de sortie par le bas du canal, le sentiment bearish serait renforcé. Le prochain support à surveiller sera le plus bas de septembre à environ 1,08 atteint lors d’une panique extrême des investisseurs engagée après l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis.

C’est ce support qui sera le plus important, car un nouveau plus bas annuel serait un important signal baissier. Une convergence des signaux avec l’or (remontée majeure) et de l’USD/JPY (baisse importante) témoignerait d’une importante aversion au risque et fragiliserait le marché haussier des actions.

L’indice des prix à la consommation (IPC) des Etats-Unis publié aujourd’hui et les ventes au détail publiées vendredi seront les deux prochaines publications macroéconomiques les plus importantes à surveiller.

Attention aux bearish à ne pas enterrer la hache de guerre trop vite. La moyenne mobile à 50 séances reste orientée à la hausse malgré la baisse de l’EUR/CHF depuis le début du mois. La tendance de moyen terme reste donc haussière.

