Le cours de l’or continue sa descente – l’euro stable

La tendance des actifs risqués reste haussière sur du moyen terme

Le cours de l’or est à un plus bas de plus de 3 mois ce mardi matin grâce au regain d’optimisme des investisseurs. Les opérateurs de marché ont fortement privilégié les actifs risqués au cours des dernières semaines après un « pic » de pessimisme courant août à la suite de l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis.

Les indices boursiers sont les principaux gagnants de ce regain d’appétit au risque. L’indice MSCI Emerging Markets (EEM) a gagné plus de 10% en moins de trois mois, le CAC 40 environ 10% et le S&P 500 environ 8%.

A l’inverse, les actifs refuges tels que les obligations et l’or sont les principaux perdants de ce regain d’aversion au risque. Le rendement des obligations à 10 ans US ont gagné pas loin de 50 bps, et le cours de l’or a chuté de 7%.

Bien que l’environnement du marché soit en faveur des actifs risqués, la forte progression de ceux-ci au cours des dernières semaines donne dorénavant des perspectives mitigées à court terme. Les investisseurs pourraient profiter du retour de ces actifs sous des résistances pour prendre des bénéfices.

Perspectives baissières de l’or jusqu’à 1420$

Toutefois, l’analyse technique ne montre pas de signaux en faveur d’un rebond du cours de l’or. Pour le moment, la tendance du cours de l’or reste baissière. Le métal précieux est toujours sous ses moyennes mobiles à 20, 50 et 200 séances…

En l’absence de signaux haussiers, une poursuite dans le sens de la tendance est privilégiée. La figure de retournement en tête et épaules et la sortie par le bas du range donne des perspectives baissières jusqu’à environ 1420$.

Nous pouvons constater la présence d’une divergence haussière du momentum, matérialisée ici par le rebond de l’indicateur RSI. Cependant, une divergence est relativement normale après un important breakout comme la sortie par le bas du range. Je ne porterai pas de grande attention à celle-ci même si un pullback au support du range à 1470$ est tout à fait possible sur le court terme.

L’euro pourrait continuer à corriger jusqu’à 1,0965$

Quant à l’euro, il est stable autour de 1,1030$ depuis jeudi. La figure en double sommet validée la semaine dernière donne un objectif théorique baissier à 1,0965$. La baisse de l’or ET de l’euro la semaine dernière nous permet de conclure que c’est la hausse du dollar qui a provoqué celle-ci. Ce rebond du billet vert peut s’expliquer par la publication meilleure que prévue du PMI U.S. la semaine dernière

L’indice des prix à la consommation et les ventes au détail aux Etats-Unis publiés mercredi et vendredi respectivement seront les deux plus importantes publications de la semaine susceptible de créer de la volatilité sur ces deux actifs.

