EUR/CHF : L’euro à un plus bas d’un mois face au franc suisse

L’ euro en baisse en l’absence d’avancée sur le Brexit et le commerce

L’euro teste sa MM50 séances après avoir invalidé son double creux

L’euro montre des signes de faiblesse de plus en plus important face au franc suisse et aux autres devises refuges. Après avoir inscrit un plus haut de 3 mois fin octobre, la monnaie unique a progressivement reculé pour finalement inscrire un plus bas d’un mois lundi.

Ce repli de l’euro peut s’expliquer par la réduction de l’appétit au risque des investisseurs due à l’absence de nouvelle avancée concrète sur le Brexit et les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, les devises « risquées » comme l’euro ont fortement profité de ces bonnes annonces en octobre, mais ne continuent pas leur rebond contrairement aux marchés actions qui eux profitent des résultats des entreprises meilleurs que prévus.

Le mois de novembre pourrait être un mois de transition, car les présidents américain et chinois devraient se rencontrer au plus tôt à la fin du mois, voire plutôt en décembre. Concernant le Brexit, le dossier devrait avancer une fois les élections législatives finies le 12 décembre. En attendant, le Forex pourrait être à la merci des publications économiques et des banques centrales.

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/CHF a invalidé son double creux qu’il avait confirmé fin octobre. Le cours continue d’évoluer dans son canal ascendant et teste dorénavant sa moyenne mobile à 50 séances. Une cassure de cette moyenne mobile serait un second signal bearish, mais ce n’est qu’en cas de sortie par le bas du canal ascendant et de nouveau plus bas annuel que les perspectives seraient nettement baissières.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Depuis septembre, l’euro est en hausse face aux devises refuges telles que le dollar, le franc et le yen. La hausse de 10% des principaux indices boursiers et le rebond du ratio Cuivre / Or témoignent d’un regain global d’appétit au risque et remettent clairement en cause les inquiétudes de cet été (inversion courbe des taux, baisse des taux de la Fed, etc.) qui avaient provoquées la chute de l’euro face au franc.

