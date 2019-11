EUR/USD : La figure en double sommet peu crédible

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Pékin et Washington jamais aussi proche de signer un accord

Le Yuan à un plus haut de deux mois grâce à l’apaisement des tensions

La tendance baissière de l’ USD/CHF soutient le scénario haussier de l’ EUR/USD

Le cours de l’euro dollar a finalement validé sa figure de retournement baissière en double sommet hier. A l’inverse, le DXY a validé sa figure de retournement haussière en double creux. Pourtant cette baisse de l’euro et hausse du dollar a selon moi peu de chances de continuer au vu de la tendance de l’USD/CNH. Voici pourquoi :

Le regain de scepticisme des investisseurs autour de l’accord intérimaire entre les Etats-Unis et la Chine depuis le début de la semaine ne devrait plus être réellement d’actualité. D’après des sources proches du dossier, les deux dirigeants pourraient se rencontrer en novembre, malgré l’annulation du sommet de l’ASEAN au Chile à cause des nombreuses manifestations dans le pays.

Deuxièmement, parce que les relations entre Washington et Pékin s’améliorent. Certes, un accord commercial complet répondant à toutes les exigences des Etats-Unis comme l’arrêt du transfert technologique et un meilleur accès des entreprises américaines au secteur financier et bancaire chinois ne semble toujours pas une hypothèse réellement faisable aujourd’hui.

Cependant, les deux parties semblent faire preuve de bonne volonté pour trouver un accord commercial intérimaire. La Chine s’est dite prête à acheter pour 50 milliards de dollars de produits agricoles chinois en échange de la levé des tarifs douaniers mis en place depuis le début de la guerre commerciale. Proposition que Washington vient d’accepter ce jeudi matin.

Cette avancée vers un accord intérimaire pourrait rassurer les marchés, ce qui profiterait aux devises « risquée » comme le dollar australien, l’euro ou encore le yuan chinois.

Certes, l’euro a validé une figure de retournement baissière en double sommet mercredi. Mais la monnaie unique n’est plus la principale contrepartie du dollar sur les marchés financiers. Le Yuan devient une devise de plus en plus importante.

Lorsque les opérateurs de marché sont enclins à prendre des risques, l’euro et le yuan ont tendance à avancer de pair face au dollar. Or le yuan inscrit un plus haut de deux mois face au dollar ce matin et sa tendance haussière ne montre pas de signes de faiblesse.

Graphique hebdomadaire de l’EUR/USD et du CNH/USD réalisé sur TradingView :

Tant que la tendance de l’USD/CNH est baissière, cela veut dire que le marché est optimiste sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Hormis en cas de mauvaise statistique économique ou de Hard Brexit, l’euro devrait donc être soutenu par cet appétit au risque, au pire consolider, mais pas entreprendre une tendance baissière.

Le support à 1,1080$ de l’euro pourrait donc continuer à être une zone de soutien. La première résistance à surveiller est le double sommet à 1,1180$. Cette résistance se voit renforcée par la présence de la moyenne mobile à 200 séances ainsi que l’oblique baissière résistance du biseau descendant (en bleue).

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Un important signal d’achat serait donner en cas de franchissement de cette oblique baissière en bleue, car un biseau descendant est une figure de retournement haussière lorsqu’elle est validée par la cassure.

