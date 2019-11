Rebond du dollar, le cours de l’or et de l’euro en baisse

Points-clés de l’article sur le dollar, le cours de l’or et de l’EUR/USD:

Le marché paye le dollar grâce à un ISM meilleur que prévu

Le cours de l’or s’approche du bas de son range à 1470$

L’ EUR/USD pourrait confirmer une figure de retournement baissière

Le rebond plus fort qu’attendu de l’indice ISM non-manufacturier au Etats-Unis a permis au dollar américain de rebondir hier après-midi. L’indice ISM non manufacturier d’octobre est ressorti à 54,7%, en hausse par rapport à 52,6% en septembre. Bonne nouvelle, l'indice de l'emploi est passé de 50,4% à 53,7% (une lecture supérieure à 50 indique une expansion, moins de 50 une contraction).

Le DXY a clôturé en hausse de 0,36% pour clôturer à son plus haut depuis le 17 octobre à 97,70 points. Sur le graphique journalier, nous pouvons constater l’indice dollar rebondir pour la deuxième reprise en moins de deux semaines sur son support vers 97,20 points. Ce support se voit renforcé par la présence de la moyenne mobile à 200 séances. Attention, car ce n’est pas la première fois que le DXY a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 séances. Excepté en juin, le DXY a tout le temps rebondi sur cette moyenne mobile depuis le début de l’année

Une nouvelle séance haussière avec une clôture supérieure à celle de mardi (> 97,70 points) donnerait des perspectives haussières pour le court terme puisqu’une figure en double creux serait validée. Cette figure chartiste de retournement haussière donnerait un objectif haussier théorique jusqu’à 98,70 points.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

Le cours de l’or s’approche du bas de son range à 1470$

Evidemment, le cours de l’or et de l’EUR/USD ont clôturé en baisse (ces deux actifs étant corrélés négativement au DXY) et présente des configurations techniques inverses à celle du DXY.

En effet, le cours de l’or est revenu proche du as de son range dans lequel il oscille depuis plus d’un moi. Un franchissement du support du range à 1470$ serait un signal baissier important pour les métaux précieux et plus globalement la classe des actifs refuges (métaux précieux, obligations, yen, franc suisse). Ce signal irait dans le sens de celui de la figure de retournement baissière en tête et épaules validée fin septembre.

L’objectif théorique en cas de sortie par le bas du range serait jusqu’à 1420$ (hauteur du range de 50$).

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

L’EUR/USD pourrait confirmer une figure de retournement baissière

Pour ce qui est de l’EUR/USD, l’euro pour compléter une figure de retournement baissière en double sommets (l’inverse du double creux du DXY) s’il clôturait en dessous de son support à 1,1070 dollar. En cas de breakout, les perspectives de court terme deviendraient baissières. Le scénario d’une sortie par le haut du biseau descendant serait retardé mais pas annulé.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Attention à ne pas anticiper la breakout de ces supports/résistances. Le DXY pourrait très bien se renverser sous sa résistance à 97,70 points et entreprendre une consolidation, tout comme le cours de l’or pourrait très bien rebondir en bas de son range à 1470$ et l’EUR/USD à 1,1070$

Tant que les figures de retournement du DXY (double creux) et de l’EUR/USD (double sommets) ne sont pas validées, la tendance reste neutre pour le moment.

Les nouvelles prévisions économiques de l’UE publiées jeudi à 11h est l’évènement le plus susceptible de créer de la volatilité sur ces trois actifs au cours des prochaines séances.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

