Dollar US (DXY) : l’heure du rebond approche pour le cours de l’USD

L’analyse technique du dollar US met en évidence la proximité d’un fort support technique de moyen terme après plus de cinq semaines de tendance baissière.

Ce rebond technique potentiel du dollar US (DXY) pourrait s’appuyer sur l’absence de baisse du taux des fed funds ces prochains mois.

Cours du dollar US (DXY) – graphique hebdomadaire réalisé avec TradingView

Cela fait plus de cinq semaines que le cours de l’euro dollar progresse sur le Forex, en lien direct avec une séquence baissière du dollar US face à un panier de devises majeures, ce dernier est représenté ci-dessus avec les bougies japonaises en données hebdomadaires. Bien qu’il soit probablement encore un peu tôt pour anticiper la reprise de la tendance haussière de fond du dollar US, force est de constater qu’un niveau de fort support technique est en approche.

Avant cela, rappelons ici la modélisation mathématique du dollar US face à un panier de devises majeures.

L'indice US Dollar suit la force du dollar par rapport à un panier de devises majeures. (DXY) a été initialement mis au point par la Réserve fédérale américaine en 1973 pour fournir une valeur moyenne pondérée du commerce extérieur bilatéral du dollar américain par rapport aux monnaies mondiales. L'indice américain du dollar augmente lorsque le dollar américain gagne de la «force» (valeur) par rapport aux autres devises. Le DXY est actuellement calculé par Intercontinental Exchange (ICE).

EUR/USD représente 57.6%, USD/JPY 13.6%, GBP/USD 11.9%, USD/CAD 9.1%, voici pour les plus importantes. Il faut noter que le taux USD/CNY n’est pas intégré, il faut donc en tenir compte dans une analyse séparée.

Sur le plan technique, je relève donc qu’un double support est en approche : tout d’abord la partie basse d’un canal haussier en données hebdomadaires et ensuite, la SSA de l’ichimoku (la partie haute du kumo qui avait déjà stoppé la baisse il y a quelques mois.

Aucun signal n’est encore donné, mais il faut rester vigilant car si le DXY voit sa tendance se renverser à la hausse, alors le cours de l’euro dollar aura terminé son rebond depuis les 1.0880$.

Taux d’intérêt des Fed Funds - TradingView (+ l’évolution probable des fed funds en médaillon en haut à droite et selon Bloomberg)

La FED a baissé trois fois le taux d’intérêt de ses fed funds cette année, mais selon Bloomberg, il est à présent peu probable qu’une quatrième baisse de taux ait lieu en 2019. Cela pourra permettre un rebond du DXY depuis le bas de son canal haussier chartiste hebdomadaire.

