Forex – indices : les 3 évènements majeurs à connaître pour la semaine du 04/11/19

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE FOREX – INDICES

Le PMI manufacturier Allemand

L’ISM non manufacturier US

Le discours de Carney (BOE)

Graphique de l’EUR/USD en données journalières

Le dernier événement majeur de la semaine fut le rapport NFP US du mois d'octobre. La hausse des créations d’emplois est sans surprise, avec 128k créations d'emplois, contre 89k anticipé. Pour rappel, le consensus avait anticipé une forte baisse des créations d'emplois en raison de la grève chez le constructeur automobile General Motors. De ce fait, les prévisions étaient très pessimistes alors que l’impact a été moins important que prévu.

Les chiffres du mois précédent ont par ailleurs été largement révisés en hausse, de 136k à 180k.

Le taux de chômage a quant à lui progressé de 0.1% à 3.6% comme prévu.

Enfin, les salaires horaire moyens se sont révélés décevants, avec une progression de 0.2% d'un mois sur l'autre, contre +0.3% anticipé et +0.4% le mois précédent.

L’euro face au dollar reste à l’équilibre et continue son évolution à l’intérieur d’un range entre 1.1170 et 1.1075, les évènements à venir la semaine prochaine pourraient engendrer de la volatilité sur l’EUR/USD et les indices.

Lundi 4 novembre 2019 à 09h55 : indice PMI manufacturier Allemand

L’indice PMI manufacturier mesure le niveau d'activité des directeurs d'achat du secteur manufacturier. Un chiffre au-dessus de 50 indique une expansion du secteur et un chiffre en-dessous indique une contraction. Depuis janvier 2018, l’indice PMI et en chute libre passant de 63.3 à 41.9, ainsi les investisseurs s’inquiètent d’une future récession pour le pays. Les prévisions sont attendues à l’équilibre (41.9), les indices boursiers et la paire EUR/USD devraient réagir à cette donnée économique. Un chiffre plus élevé que prévu est considéré comme haussier pour l’euro alors qu’un chiffre inférieur aux attentes est interprété comme baissier.

Mardi 5 novembre 2019 à 16h00 : indice PMI non manufacturier de l’ISM

Publié au début de chaque mois par l'institut ISM, l’indice mesure le niveau d'activité de l'ensemble du secteur des services aux Etats-Unis. Comme l'ISM manufacturier, l'ISM non-manufacturier est suivi de près par les économistes et les investisseurs.

La publication mensuelle de l'ISM non-manufacturier a cependant moins d'impact sur les marchés que celle du PMI manufacturier, parce que le secteur des services est considéré par les économistes et les investisseurs comme soumis à des fluctuations cycliques plus facilement prévisibles que celles du secteur manufacturier. Néanmoins, un chiffre inférieur aux attentes pourrait fragiliser le dollar.

Jeudi 7 novembre 2019 à 13h00 : décision de la BOE sur les taux d’intérêt

Les membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre voteront la fixation du taux d'intérêt. Les investisseurs surveillent les changements des taux d'intérêt de très près étant donné que les taux d'intérêt à court-terme sont le principal facteur d'évaluation des devises. Toutefois, le taux devrait rester inchangé à 0.75%.

En revanche, les investisseurs seront suspendus aux lèvres de Carney lors de la conférence de presse pour connaitre les prévisions et les perspectives économiques du Royaume-Uni. La livre sterling subit de plein fouet le Brexit, le discours risque donc de créer de la volatilité sur le « cable ».

