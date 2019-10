USD/JPY : Rebond du Yen après les missiles lancés par la Corée du Nord

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY:

Le Yen bondit après le lancement de missiles nord-coréens

L’ USD/JPY en baisse depuis sa résistance à 109

Le yen japonais s’apprécie depuis l’ouverture des marchés européens après la reprise des tirs de missiles de la Corée du Nord. Pourtant, les opérateurs de marché étaient dans un environnement très complaisant jusqu’à ce matin. Les résultats du troisième des entreprises sont ressortis supérieurs aux attentes, la Fed a comme prévu baisser à ses taux directeurs et le PIB U.S. est ressorti supérieur aux attentes.

Ce rebond du yen montre un regain de « peur » des opérateurs de marché mais ne vient pas remettre en cause leur appétence pour les actifs risqués. Reste à savoir comment Wall Street réagira. Si les tensions entre Washington et Pyongyang reprennent, la peur pourrait s’emparer des marchés.

Le VIX est un baromètre clé et sera donc à surveiller à l’ouverture des marchés américains. Il a clôturé à son plus bas niveau en 3 mois hier. De plus, le ratio entre le VIX et le VIX à 3 mois est inférieur à 0,8 depuis le début de la semaine. Ces deux signaux sont bullish pour les actions, mais une envolée du VIX reviendrait mettre en cause ces signaux.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour qualifier ce rebond du yen comme un mouvement de panique. Il faudrait pour cela une hausse de plusieurs actifs refuges (yen, franc, or et baisse des rendements obligataires).

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Toutefois, l’analyse technique donne un ratio risque/rendement en faveur des vendeurs sur du court terme. En effet, l’USD/JPY se replie depuis sa résistance plurimensuelle à 109.

Ce rebond du yen pourrait retarder voire compromettre la validation de la figure de retournement haussière en tête et épaules. L’USD/JPY qui testait la ligne de cou de la figure chartiste hier est en train de se replier. Son premier support pourrait être l’oblique haussière support depuis août.

Les prochaines séances seront donc importantes à suivre. Après un mois d’appétit au risque avec une nette remontée des indices boursiers, les actifs risqués seront déjà pénalisés par le rebalancement mensuel des portefeuilles financiers.

