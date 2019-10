Le cours de l’or sur le point de reprendre sa correction

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or sort par le bas d’un fanion

Le PIB U.S. et le NFP en ligne de mire

Les marchés actions donnent des signaux en défaveur de l’once d’or

Le cours de l’or sort par le bas d’un fanion

Cela fait plus d’un mois que l’or consolide autour de 1500 dollars. Cependant, l’analyse technique pourrait donner un signal baissier au cours des prochaines séances. En effet, le cours de l’or semble en train de sortir par le bas d’un fanion.

Cette figure chartiste est une figure de consolidation qui s’installe (théoriquement) à mi-chemin de la tendance. Compte tenu du fait que le cours de l’or avait reculé de 100 dollars avant de consolider, l’objectif (théorique) en cas de sortie par le bas du fanion serait donc une nouvelle baisse de 100 dollars, soit un retour à 1400 dollars.

Un tel signal renforcerait les perspectives baissières données suite à la validation de la figure de retournement en tête et épaules.

Graphique journalierdu cours de l’or réalisé sur TradingView :

Le PIB U.S. et le NFP en ligne de mire

Fondamentalement, une baisse du cours de l’or se justifierait par de l’appétit au risque ou des bonnes surprises économiques aux Etats-Unis.

En effet, deux facteurs influencent fortement le cours de l’or : l’appétit/l’aversion au risque et le dollar USD.

Une reprise de l’économie mondiale, un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ou un Brexit « doux » sont des catalyseurs qui permettraient de rassurer les investisseurs et donc faire pression sur les actifs refuges.

A plus court terme, le PIB et le rapport de l’emploi (NFP) des Etats-Unis publiés mercredi et vendredi respectivement seront les deux publications les plus susceptibles de créer de la volatilité sur les marchés.

Le consensus table sur une croissance américaine de 1,7% sur un rythme annualisé au troisième trimestre et sur 93'000 créations d’emplois dans le secteur non-agricole.

Les marchés actions donnent des signaux en défaveur de l’once d’or

Personnellement, je constate des premiers signaux bullish sur le marché actions en faveur des actifs risqués (et donc en défaveur de l’or). Les principales bourses mondiales inscrivent des nouveaux plus hauts annuels, dont notamment le MSCI World et MSCI World ex-US. Le MSCI Emerging Markets (EEM) a quant à lui dépasser des lignes de tendance baissières de long terme.

Graphique hebdomadaire du MSCI World réalisé sur TradingView :

Des signaux en faveur des actifs risqués seront toutefois nécessaires pour confirmer ceux du marché actions. Un franchissement des résistances de l’AUD/USD et du NZD/USD permettrait de renforcer ces signaux, car ces deux paires océaniques sont particulièrement sensibles à l’économie mondiale.

Si les signaux bullish s’accumulent, nous pourrions envisager une reprise de l’économie mondiale avec en conséquence un repli du cours de l’or et des autres actifs refuges tels que les obligations.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE