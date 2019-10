EUR/CHF : L’euro continue sa remontée vers 1,12 franc suisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF:

L’ euro supporté par un regain d’optimisme des marchés

Les devises refuges sous-performent en octobre

EUR/CHF : Le scénario haussier jusqu’à 1,12 se renforce

Le regain d’optimisme des investisseurs soutient l’euro. Depuis le début du mois, les bonnes nouvelles s’enchaînent, tant sur le plan géopolitique qu’économique.

Sur le plan géopolitique, les négociateurs américains et chinois ont déclaré qu'ils étaient « sur le point de finaliser » certaines parties d'un accord, qui est censé voir le jour le mois prochain. La Chine a envoyé un signal fort au marché en reprenant ses exportations de soja américain en octobre.

En Europe, un « soft Brexit » n’a jamais été aussi proche qu’aujourd’hui. Boris Johnson a reçu un vote de soutien – sur le principe – par le parlement. Pour rappel, l’ancienne Premier ministre, Theresa May, avait échoué à de multiples reprises à convaincre le parlement britannique à soutenir son accord. Les députés s’exprimeront définitivement à ce sujet au cours des prochaines semaines.

Sur le plan économique, les résultats des entreprises font mieux que les prévisions (pessimistes) des analystes. Microsoft et Apple, les deux plus grosses entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, ont inscrit des nouveaux records ce mois-ci. Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 sont à des niveaux jamais vu auparavant. C’est un signal positif des investisseurs.

L’appétit au risque des investisseurs permet donc aux devises « risquées » comme les dollars australien et néo-zélandais, ou dans une plus faible mesure, l’euro, de surperformer. A l’inverse, les devises « refuges », comme le yen, le dollar et le franc suisse ont sous-performé en octobre.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

L’EUR/CHF est à un plus haut de près de trois mois, ce qui renforce la crédibilité du scénario haussier de l’EUR/CHF jusqu’à 1,12. En effet, en évoluant à 1,1039, l’euro a dépassé une résistance importante à 1,10 qui permet de valider la figure de retournement haussière en double creux (double bottom en anglais).

D’un point de vue du momentum, l’indicateur RSI est en hausse et s’approche même de sa zone de surachat à 70. Un franchissement de ce seuil serait un signal haussier pour le moyen et long terme. Notons la présence d’une oblique support au RSI. Celle-ci pourrait signaler la reprise de la tendance baissière de l’EUR/CHF si elle venait à être dépassée.

