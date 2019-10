Cours de l’euro dollar : BCE, DXY et corrélation avec le GBP/USD

Points-clés de l’article :

L’analyse technique met en évidence un rebond technique du dollar US (DXY), afin de corriger une situation de survente à court terme.

Dans l’immédiat, le cours de l’ euro dollar va être impacté par la décision monétaire de la BCE (jeudi), les PMI de Markit (jeudi) et la corrélation positive avec le GBP/USD (Brexit)

Cours du dollar US (DXY) - TradingView

L’analyse technique met en évidence un rebond technique du dollar US (DXY), afin de corriger une situation de survente à court terme

Le cours de l’euro dollar et celui du taux GBP/USD sont actuellement en retracement de la jambe de hausse qui a commencé au début du mois d’octobre. Il s’agit d’un processus de retour à la moyenne, pour corriger une situation technique de surachat qui était forte pour EUR/USD et GBP/USD. Pour être plus précis, c’est la devise leader USD, la contrepartie, qui était survendue après une séquence baissière verticale liée aux chiffres récents décevants pour l’économie des Etats-Unis. Gardons à l’esprit que la Réserve Fédérale des Etats-Unis rend sa prochaine décision de politique monétaire le mercredi 30 octobre prochain et que le consensus envisage largement une troisième baisse annuelle du taux d’intérêt des fed funds.

Sur le plan technique, une façon (parmi d’autres) d’anticiper l’amplitude du retracement en cours des taux EUR/USD et GBP/USD (rebond technique du DXY) est d’utiliser la tenkan (ichimoku) en données journalières ou encore le ratio de retracement de Fibonacci de 38.2% (soit 1.1085$ pour le cours de l’euro dollar).

Cours de l’euro dollar (EUR/USD) – graphique TradingView

Dans l’immédiat, le cours de l’euro dollar va être impacté par la décision monétaire de la BCE (jeudi), les PMI de Markit (jeudi) et la corrélation positive avec le GBP/USD (Brexit)

Les sessions Forex du jeudi 24 octobre et du vendredi 25 octobre vont être décisives pour la suite de la tendance du cours de l’euro dollar. Ce sont tout d’abord les indices PMI de Markit, très respectés et suivis par les investisseurs institutionnels, qui vont agir dès demain matin, notamment le PMI manufacturier de l’Allemagne prévu à 9h15. Avec les développements autour du Brexit, on en oublierait presque que la BCE rend demain une décision de politique monétaire, la dernière sous Mario Draghi. Naturellement, la dynamique immédiate du taux EUR/USD reste surtout liée au Brexit et à la corrélation positive avec le GBP/USD.

Suivez Vincent Ganne sur TradingView