EUR/USD : Un retour de l’euro à 1,10 à privilégier

L’euro dollar a un plus haut de 7 semaines grâce aux bonnes nouvelles sur le Brexit

L’euro/dollar est en hausse depuis le début du mois, soutenu par le regain d’appétit au risque des investisseurs comme je l’expliquais hier. Les bonnes nouvelles sur le Brexit ont accéléré le rebond déjà provoqué par l’apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Actuellement à un plus haut de 7 semaines, l’EUR/USD s’approche de sa moyenne mobile à 200 séances et de la borne haute de son biseau descendant vers 1,12.

Ce qui est intéressant à constater ce vendredi, c’est la force actuelle du momentum, qui est comparable à celui que nous avons connu les 7 et 24 juin derniers avant deux replis du cours. L’observation est la même sur l’unité de temps 4 heures : le RSI a atteint sa zone de surachat (> 70) qui fût les dernières fois des signaux baissiers pour l’EUR/USD.

Le momentum de l’EUR/USD suggère un repli de l’euro

Il faut se rappeler que le prix a tendance à osciller autour d’un prix médian (surtout sur le Forex). L’écart relatif entre le cours journalier et la moyenne mobile à 20 jours a atteint +1% à la clôture jeudi. D’après les cours passés, nous pouvons considérer cet écart trop important et qu’un retour du prix à sa « normale » est plus probable qu’un excès de momentum. Au cours des 12 derniers mois, lorsque cet écart relatif atteignait 1%, l’EUR/USD revenait les jours suivants à sa moyenne à 20 jours.

Cela ne veut pas dire que l’EUR/USD va forcément se replier. En cas de changements majeurs des fondamentaux – comme une ratification de l’accord du Brexit par le parlement britannique – il y a de fortes chances que l’émotion des investisseurs continue à écarter l’euro de sa « normale ».

Je resterai donc prudent sur la paire EUR/USD. Bien qu’il y ait encore quelques perspectives haussières (jusqu’à 1,12), l’analyse de l’écart relatif entre le prix et la MM 10 jours favorise les stratégies baissières de court terme.

La moyenne à 10 séances est actuellement légèrement sous 1,10. Un retour à celle-ci équivaudrait donc à une baisse de plus de 110 pips de l’euro/dollar. L’analyse technique avec le ratio risque/rendement est en défaveur des bullish (80 pips de hausse pour 110 pips de baisse).

