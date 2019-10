Brexit : Le vote des parlementaires britanniques sera crucial pour la livre sterling

Points-clés de l’article sur la livre sterling :

Le vote des parlementaires britanniques sera crucial pour la livre sterling

Vers un rallye de la livre sterling jusqu’à 1,40$ et 0,75€ en cas de ratification de l’accord

La livre sterling reviendrait à ses plus bas de l’été en cas de rejet de l’accord

La politique continue de dicter la volatilité de la livre sterling avec des primes d’options au plus haut niveau depuis le référendum de 2016 sur le Brexit. Ce week-end, l’attention sera portée sur le Parlement britannique, qui sera ouvertun samedi pour la première fois en 37 ans, pour le vote crucial del’accord du divorce conclu entre Boris Johnson et l’UE cette semaine.

La question que se posent les opérateurs de marché est si Boris Johnson aura suffisamment de soutien pour sceller une majorité et ratifier l’accord. Les probabilités de Sky News montrent que le scrutin devrait être extrêmement serréavec un rejet de l’accord par 4 voix.

Les espoirs que Boris Johnson puisse faire ratifier l’accord ont été légèrement tempérés par la rhétorique du DUP, dans laquelle ils ont déclaré qu’en l’état actuel, ils voteraient contre l’accord. Cependant, il est toujours possible qu’ils changent d’avis d’ici les 24 prochaines heures.

Vers un rallye de la livre sterling jusqu’à 1,40$ et 0,75€ en cas de ratification de l’accord

Si Boris Johnson parvient à faire ratifier l’accord, la paire GBP/USD pourrait rejoindre 1,33 et la paire EUR/GBP pourrait chuter jusqu’à 0,83 sur du court terme. A moyen terme, le GBP/USD pourrait revenir à 1,40 et l’EUR/GBP à 0,75. Il est à noter que les sites d’opinions soulignent que le résultat le plus probable est l'acceptation de l'accord par les députés (contrairement à Sky News).

Graphiques hebdomadaires de l’EUR/GBP et du GBP/USD réalisés sur TradingView :

La livre sterling reviendrait à ses plus bas de l’été en cas de rejet de l’accord

A l’inverse, si l’accord est rejeté, l’aversion au risque devrait reprendre le dessus et ramener la livre à ses plus bas de cet été lorsque le marché craignait une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord. La paire GBP/USD pourrait revenir à 1,20 et l’EUR/GBP à 0,93.

Ensuite tout dépendra de la décision de Boris Johnson de reprendre les négociations ou entreprendre un Brexit sans accord. En effet, Boris Johnson pourrait demander un délai supplémentaire pour reprendre les négociations (probablement de 3 mois), ou décider de sortir de l’UE sans accord (hard-Brexit).

