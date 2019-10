EUR/USD : Les niveaux clés à suivre cette semaine

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Regain d’appétit au risque grâce à un premier accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine

Le cours de l’euro dollar a terminé sa deuxième semaine consécutive en hausse, cette fois-ci grâce au regain d’appétit au risque des investisseurs suite à l’avancée dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Les États-Unis et la Chine se sont accordés vendredi sur la "phase 1" d'un accord partiel, portant sur des achats agricoles substantiels par Pékin, la propriété intellectuelle et les services financiers. Les négociateurs chinois se sont dit prêts à acheter entre 40 et 50 milliards de dollars de produits agricoles américains - soit plus du double de ce que la Chine importait avant le début de la guerre commerciale - si les relations avec les Etats-Unis s’amélioraient.

Côté américain, Donald Trump a renoncé à l’augmentation de 25 à 30 % des tarifs douaniers sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises importées aux États-Unis qui devait entrer en vigueur mardi.

Semaine cruciale pour le Brexit

Dans le même temps, les bonnes nouvelles sur les négociations du Brexit font la joie de la livre, en déplaise au dollar USD. Les premiers ministres britannique et irlandais se seraient accordés sur la frontière nord-irlandaise ce qui a ravivé la spéculation d’un accord. Le GBP/USD a bondi de 500 pips en deux jours.

Ce matin, l’euphorie semble s’être calmée. L’euro et la livre sterling sont en baisses face au dollar après l’absence de percer pendant les négociations sur le Brexit ce weekend. Les dernières négociations sont prévues jeudi et vendredi lors du dernier sommet européen avant le Brexit à la fin du mois. Les 27 espèrent un accord avant la fin de semaine pour pouvoir le ratifier dans la foulée.

L’EUR/USD sort par le haut de son canal descendant

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

D’un point de vue de l’analyse technique, les arguments en faveur d’un rebond important de l’EUR/USD commencent à s’accumuler. Après une divergence haussière du RSI tout au long de septembre, l’euro a fini par sortir par le haut de son canal baissier dans lequel il évoluait pendant tout l’été.

Ce breakout peut être considéré comme un changement de tendance pour les plus optimistes. En réalité, il signale surtout une baisse de conviction des vendeurs.

La prochaine résistance à surveiller sera le seuil de retracement de 50% de la tendance baissière de juin – septembre à 1,1145. Le ratio de 0,5% de Fibonacci est l’un des niveaux faisant preuve le plus de fiabilité en matière de retournement.

A ce niveau-là, les possibilités de hausse vs les possibilités de baisse privilégieront les vendeurs. En effet, la marge restante de progression serait d’une cinquantaine de pips (la moyenne mobile à 200 jours) alors que la marge de baisse serait de plus de 200 (les plus bas de septembre).

Tant que la macroéconomie américaine restera « bonne » et résiliente (ce qui n’est pas le cas de la zone euro), la tendance de fond devrait favoriser la baisse du taux de change EUR/USD. En parlant de macro, les ventes au détail et les mises en chantier aux Etats-Unis seront les deux publications les plus importantes de la semaine.

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

