EUR/USD - DXY : Débrief des Minutes de la Fed

Les minutes du FOMC montrent la division sur de nouvelles réductions de taux

Les marchés ont peu réagi à la publication des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed mercredi, et continuent de tabler sur une nouvelle baisse des taux de la Fed le 30 octobre. Le compte-rendu de la réunion des 17 et 18 septembre a ainsi montré que les banquiers centraux étaient divisés sur le moment de mettre fin au cycle d'assouplissement.

Les "Minutes" ont notamment relevé que la probabilité d'une récession à moyen terme avait considérablement augmentéces derniers mois. Face à ces risques, le conseil des gouverneurs de la Fed s’est montré divisé sur l'ampleur et le calendrier de la future politique monétaire.

Plusieurs membres se sont déclarés favorables au maintien des taux inchangée en septembre, affirmant que les incertitudes ne feraient pas dérailler l'expansion. Ils se sont montrés inquiet des risques de stabilité financière que représentent les taux d'intérêt bas et ont averti que la réduction des taux maintenant laisserait à la banque centrale moins de marge de manœuvre pour agir la prochaine fois en cas de réelle détérioration de l’économie.

Cependant, les responsables ont noté que la croissance des États-Unis était résiliente et que la situation actuelle restait solide, avec une consommation "robuste" et un marché de l'emploi qui continue de s'améliorer. En raison du nombre élevé de membres.

Nouvelle baisse des taux de la Fed en octobre

Une nouvelle baisse des taux est attendue par les marchés à la fin du mois. Les signes de ralentissement de l’économie américaine comme la contraction de l’activité manufacturière ont poussé le marché à croire en un nouvel abaissement des taux le 30 octobre. La probabilité actuelle est de 85% contre 53% il y a encore un mois.

L’euro plafonne malgré le repli du DXY

La semaine dernière, j’avais signalé que le DXY me semblait suracheté car son écart relatif avec sa moyenne mobile à 50 séances avait atteint une résistance à 1% (ligne bleue). Depuis le début de l’année, lorsque cet écart était aussi important (trop d’optimisme), le DXY se renversait les jours d’après (flèches rouges).

Graphique 2 : Analyse technique du DXY réalisé sur TradingView :

Le DXY est dorénavant proche de sa MM50 jours (0,57% au-dessus). Une poursuite du repli de l’indice dollar jusqu’à celle-ci serait une opportunité pour se positionner dans la tendance de fond, clairement haussière, matérialisée par la hausse de la MM 200 jours et la présence du DXY dans un canal ascendant (creux et sommets de plus en plus hauts).

D’ailleurs, l’euro semble avoir du mal à dépasser sa résistance psychologique à 1,10$, malgré la baisse du billet vert. La résistance à 1,10$ pourrait être un niveau de prix à s’intéresser pour vendre la monnaie unique à condition d’y avoir des signaux baissiers. L’objectif baissier serait le récent plus bas annuel de la paire à 1,0880$.

Graphique 2 : Analyse technique de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

La publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) des Etats-Unis aujourd’hui, et de l’enquête préliminaire de confiance des consommateurs par l’Université du Michigan vendredi, seront les deux prochains catalyseurs pour le dollar et les paires majeures cette semaine (outre l’agenda politique).

Pour une analyse plus approfondie, je vous invite à lire nos nouvelles prévisions du T4 2019.

