GBP/USD : Nouveau plus bas d’un mois – Le Brexit pèse sur la livre

Etats-Unis #JOLTS --> 7051k (cons 7191k préc révisé 7174k vs 7217k) Plus bas depuis mars 2018 (attention à la bonne corrélation entre la mesure JOLTS et le SP500...)

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,81 % Argent : 0,48 % Or : 0,20 %

2 baisses de taux et un QE plus tard + un SP500 toujours à moins de 4% de son sommet historique --> https://t.co/SD0N7NVYdQ

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple.

Fed de New-York Nouvelle injection de 30.8 milliards $ lors de la dernière opération repo overnight

