EUR/USD : le dollar US (dxy), facteur technique dominant jusqu’à vendredi

Sur le plan des fondamentaux, le marché attend des évènements qui vont avoir un impact fort sur le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures.

Sur le plan technique, le cours de l’ euro dollar continue de se reprendre en corrélation inversée avec le DXY dans l’immédiat.

Cours de l’euro dollar – TradingView (le DXY à gauche et le taux EURUSD à droite)

Depuis le milieu de la semaine passée, le facteur technique dominant sur le marché des changes flottants (Forex) est le repli du dollar US face à un panier de devises majeures (le code mnémonique du dollar US est DXY). Ce repli est assez visible avec la remontée du cours de l’euro dollar par exemple et trouve sa source dans les données macro-économiques qui ont été publiées la semaine dernière pour l’économie des Etats-Unis.

C’est tout d’abord le PMI manufacturier de l’enquête ISM qui est tombé dans la zone rouge (lecture à 47, soit sous la zone de contraction établie à 50) et qui fait craindre que le secteur industriel américain commence à son tour à souffrir de l’allure négative des échanges internationaux depuis le début de l’année 2018. Sur ce point, rappelons que les négociations reprennent entre les Etats-Unis et la Chine à partir de ce jeudi.

Le rapport NFP (rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis) publié vendredi dernier était conforme aux attentes. Bien que le taux de chômage se maintienne à son plus bas niveau depuis 50 ans, l’économie des Etats-Unis ne semble plus parvenir à créer 200.000 emplois par mois, c’est donc un ralentissement du marché du travail mais ce n’est pas encore un témoin d’une récession imminente.

C’est dans ce contexte hétérogène que la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) va publier aujourd’hui 09 octobre à 20 heures ses « Minutes ». Ce rapport va donner des détails sur la précédente décision de politique monétaire de la FED et permettre d’évaluer le rapport de force et les dissensions entre les membres votants du FOMC (c’est l’organisme exécutif qui décide de la politique monétaire de la FED). La prochaine décision monétaire sera quant à elle prise le mercredi 30 octobre et le marché se projette sur une troisième baisse de taux cette année.

Dans l’immédiat, le dollar US (corrélation inversée avec le taux EUR/USD) va subir l’influence des « Minutes » de la FED, puis de l’inflation US (jeudi à 14h30) et enfin de la confiance du consommateur américain selon l’Université du Michigan (vendredi à 16h).

