AUD/NZD : Perspectives baissières de l’aussie face au kiwi

L’ AUD/NZD en baisse après la RBA

NZD L’analyse technique en faveur d’un repli de l’ AUD

Garder son attention sur les attentes du marché

L’évolution de l’AUD/NZD depuis le début de l’année est assez fascinant. Les deux banques centrales, RBA et RBNZ, enchaînent chacun leur tour les baisses des taux afin de contrer le ralentissement de leurs économies.

Alors que le marché n’anticipait pas de nouvelle baisse des taux de la RBNZ après celle d’août, ce n’était pas le cas pour la RBA. La spéculation sur une nouvelle baisse des taux de la RBA a augmenté en septembre. La probabilité était de 80% d’ici novembre, ce qui a poussé la RBA à baisser à nouveau ses taux le 1er octobre. Bien qu’importante, la baisse des taux n’était pas intégralement intégrée dans les prix (autrement la probabilité aurait été de 100%). Le peu de « surprise » que cette baisse des taux a produit a donc fait baisser l’AUD/NZD.

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’AUD/NZD est dans un canal baissier sur du long terme. Les sommets et les creux sont de plus en plus bas depuis le début de la guerre commerciale en 2018.

Graphique hebdomadaire de l’AUD/NZD réalisé sur TradingView :

Depuis qu’il a rejoint le haut de ce canal fin septembre, le cours est depuis en baisse et pourrait continuer à baisser en raison du momentum vendeur (RSI journalier < 50).

SI nous traçons une oblique haussière qui passe par les creux de mars et août, nous pouvons estimer une zone de support vers 1,05. Cette zone de prix me semble être le plus important support à court terme tandis que la borne haute du canal baissier me semble être la plus importante résistance.

L’analyse technique est importante, car elle permet de connaître les niveaux de prix à surveiller. Toutefois, le marché réagit pour des raisons fondamentales. La différence entre les attentes des marchés et les nouveautés fondamentales est ce qui justifie la volatilité et la direction du cours des actifs.

De ce fait, la macroéconomie reste le facteur le plus important à surveiller après les décisions des taux des banques centrales. Si la macroéconomie australienne venait à se dégrader plus rapidement que l’économie néo-zélandaise, les probabilités d’une nouvelle baisse des taux de la RBA augmenteraient ce qui ferait pression sur l’AUD/USD. Dans le scénario inverse, l’AUD/NZD rebondirait.

Les indices économiques du Conference Board sont assez intéressants pour suivre l’état de l’économie des principales économies. L’indice avancé (en bleu) est le plus important car c’est celui qui donne l’estimation la plus rapide de l’évolution de l’économie australienne. Depuis quelques mois, l’indice avancé de l’Australie voit son rythme de croissance ralentir, ce qui pourrait précédait un ralentissement accéléré de l’économie australienne (second graphique).

En cas de poursuite de la baisse du LEI 6-month growth, les anticipations du marché en terme de baisse des taux de la RBA augmenteraient ce qui ferait pression sur les paires de devises australiennes.

