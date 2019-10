L’EUR/USD : Les probabilités d’une baisse des taux de la Fed en octobre bondissent

Analyse du cours de l’EUR/USD :

Le marché s’attend à une baisse des taux de la Fed à la fin du mois

Le rapport de l’emploi américain sera le prochain catalyseur majeur des marchés

L’analyse technique en faveur d’un rebond de l’ EUR/USD à court terme

Le marché s’attend de plus en plus à une nouvelle baisse des taux de la Fed à la fin du mois. Les décevantes statistiques macroéconomiques globales et surtout en Europe continuent à peser sur le moral du marché malgré l’ « ajustement » des politiques monétaires des banques centrales à travers le monde.

La publication hier de l’indice PMI manufacturier de l’ISM à 47,8%, soit en contraction, a davantage renforcé cette idée. Aujourd’hui, les probabilités d’une baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC à la fin du mois sont de 70% contre 53% il y a encore une semaine.

Bien que minoritaires, le marché s’attend même de plus en plus à 50 points de base de baisse des taux de la Fed d’ici la fin de l’année. La probabilité est de 32% contre 27% avant la publication de l’ISM manufacturier.

Ces attentes du marché peuvent évoluer, à la hausse comme à la baisse, souvent selon les publications macroéconomiques. Tous les scénarios sont encore sur la table, mais il faut savoir qu’historiquement, la Fed est toujours allée plus loin que les attentes du marché. Si le marché continue à s’attendre à une baisse des taux de 25 bps d’ici la fin du mois, la Fed s’alignera aux attentes du marché et baissera ses taux de 25 bps.

Le rapport de l’emploi américain sera le prochain catalyseur majeur des marchés

Avant la décision des taux, c’est le rapport de l’emploi américain publié vendredi qui sera très important à suivre. Le taux de chômage, le nombre de créations d’emplois dans le secteur non-agricole et l’évolution du salaire horaire moyen seront trois indicateurs qui nous permettront de savoir si le marché de l’emploi continue à s’améliorer ou commence à se dégrader. Pour le moment, le marché de l’emploi américain est très solide, mais son rythme de croissance ralentit.

L’analyse technique en faveur d’un rebond de l’EUR/USD à court terme

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD semble évoluer dans un biseau descendant.

Cette configuration formée par deux obliques baissières mais pas parallèles est plus souvent une figure bullish que bearish. C’est-à-dire que le cours sort plus souvent par le haut de cette figure que par le bas. Toutefois, le cours peut évoluer longtemps avant d’en sortir, comme c’est le cas actuellement. Il conviendra donc de ne pas se précipiter à acheter l’euro d’autant plus que l’analyse fondamentale est en défaveur de la monnaie unique.

Actuellement en train de tester l’oblique support, l’EUR/USD pourrait en profiter pour rebondir. En tout cas, le ratio rendement/risque est en défaveur des vendeurs de court terme. Un retour en haut du biseau, serait au contraire une opportunité pour les vendeurs de court et moyen terme.

Nous constatons également une divergence haussière du RSI. Cette reprise du momentum haussier peut être un signal de renversement de tendance et soutient donc le scénario d’un rebond de l’euro depuis l’oblique support. Toutefois, les divergences comme les autres signaux techniques peuvent donner des faux signaux baissiers. Il conviendra donc d’être prudent.

Pour conclure sur l’aspect technique, la présence du cours à l’oblique support du biseau et la divergence haussière donnent des perspectives haussières de l’euro sur du court terme. D’autant plus que le mometum haussier du DXY semble suracheté. Un stop sous l’oblique support et un take profit vers la moyenne mobile à 200 jours semble un scénario intéressant. Découvrez nos prévisions de long terme de l’EUR/USD dans notre guide trimestriel.

