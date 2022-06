Le CAC40 donne un signal à la vente

Points clés de l’article :

Position : Vente

Stop de protection : 6456

Objectif : 6230

La BCE mettra fin aux achats nets d'actifs dans le cadre de son PPA à compter du 1er juillet 2022 et a l'intention de relever ses taux directeurs de 25 points de base en juillet. La banque centrale a également déclaré qu'elle prévoyait de relever à nouveau les taux d'emprunt en septembre, tandis qu'une trajectoire graduelle mais soutenue de nouvelles augmentations sera appropriée par la suite.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans poursuit sa hausse et atteint son plus haut niveau depuis juin 2014 à 1,46%, en hausse de plus de 9 points de base sur la journée

Le CAC a validé un signal vendeur en cassant à la fois son oblique haussière et une droite horizontale. Cette rupture marque la fin du rebond débuté en mai. De plus la saisonnalité est très négatif pour les actions en juin. Les moyennes mobiles se retournent à la baisse et appuient ce scénario négatif.

L’objectif se situe sur le plus bas du 25 mai à 6230 points, ce qui correspond au report de la hauteur de la consolidation latérale.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

