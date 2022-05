AUD/JPY : Sortie de drapeau

Stratégie :

Position : Longue

Objectif 1 : 93,80

Objectif 2 : 95,58

Objectif 3 : 102 ,00

Invalidation : 89,80

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré lundi que l'inflation de base des prix à la consommation au Japon se maintiendra probablement autour de 2 % au cours de cette année fiscale, mais que le rythme ralentira l'année suivante à partir d'avril 2023. Une sortie qui va dans le sens de la poursuite d’une politique monétaire ultra accommodante qui rend le yen peu attractif alors que les autres principales banques centrales relèvent leurs taux d’intérêts.

C’est le cas de la Royal Bank of Australia qui a annoncé un durcissement de sa politique monétaire la semaine dernière et qui a permis au dollar Australien de rebondir. Par ailleurs, la devise est soutenue aussi par la levée partielle des restrictions notamment à Shangaï. Ce matin, L'indice PMI manufacturier officiel pour la Chine est passé de 47,4 (Son niveau le plus bas depuis 26 mois) en avril à 49,6 en mai 2022, dans un contexte d'assouplissement des mesures de restriction de COVID-19 dans les principales villes clés. L’économie australienne est particulièrement sensible à celle de la Chine via ses exportations.

Depuis son point haut le 20 avril, la paire a retracé 50% de sa vague de hausse à l’intérieur d’une figure en drapeau. La sortie par le haut de cette figure hier, confirmée en clôture, donne un signal positif qui pourrait signifier la reprise de la hausse. Le taux de réussite de cette configuration est de 67%.

Le premier objectif se situe sur 94,03 puis sur le plus haut d’avril à 95,68. A plus long terme l’objectif final est beaucoup plus haut sur 102,00.

Evolution de l’AUD/JPY en données quotidiennes :

