GBP/JPY : La livre contre yen affiche un potentiel haussier important

Points clés de l’article :

Avis Haussier

Objectif : 163,90

Invalidation : 157,45

La politique monétaire ultra-accommodante de la BOF fait déraper le Yen

La livre franchit une résistance majeure contre yen

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a réaffirmé la nécessité de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, car l'inflation récente due à la hausse des coûts pourrait nuire à l'économie japonaise, soulignant l'écart croissant avec le plan de resserrement agressif de la Réserve fédérale et de la banque d’Angleterre. M. Kuroda a déclaré que l'augmentation des prix à la consommation due à la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires pèsera sur l'économie à long terme en affectant les bénéfices des entreprises et le revenu réel des ménages. Lors de sa dernière réunion, la BOJ a maintenu ses mesures de relance massives et a mis en garde contre l'aggravation des risques liés à la crise ukrainienne, comme cela était largement attendu. Les remarques de M. Kuroda contrastent fortement avec les commentaires « faucon » du président de la Fed, Jerome Powell, qui a laissé entendre que des hausses de taux plus importantes seraient nécessaires pour maîtriser l'inflation trop élevée.

En conséquence sur le marché des changes, le yen s’affaiblit contre les devises majeures.l'euro a atteint son plus haut niveau en cinq semaines, tandis que la monnaie japonaise s'est effondrée à son plus bas niveau en quatre ans face à l'Aussie et à son plus bas niveau en six ans et demi face au franc suisse

La livre contre Yen a franchi ce matin une forte zone de résistance touchée à 3 reprises depuis Octobre 2021. Son dépassement libère un potentiel haussier important vers le plus haut mensuel de Mars 2016 à 163,90.

Toute respiration, qui pourrait se produire au contact du seuil psychologique des 160,00 vers l’ancienne résistance qui devient support selon le principe de polarité à 158,22, représente une opportunité d’achat afin de viser cet objectif.

L’invalidation se place sous le plus bas du chandelier du jour à 157,47.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

